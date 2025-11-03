Aldama brilla con 15 puntos pero no puede evitar otra derrota de los Grizzlies

La ausencia de Morant, sancionado por el club, lastra al equipo que Memphis, que cae en Toronto frente a los Raptors por 117-104

Aldama, durante el partido en la cancha de los Raptors.

Efe Madrid Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:17 Comenta Compartir

Unos Grizzlies en crisis, con la ausencia de Ja Morant castigado por su propio equipo, acumularon su segunda derrota consecutiva al perder en Toronto ante los Raptors por 117-104 en un partido en el que nunca mostraron que fuesen capaces de superar a su adversario.

El máximo anotador del partido fue el jugador RJ Barrett, de los Raptors, con 27 puntos, mientras que su compañero Scottie Barnes consiguió un doble-doble con 19 puntos y 12 rebotes más ocho asistencias.

En los Grizzlies destacó Jaren Jackson Jr., con 20 puntos y 9 rebotes, mientras que su compañero, el grancanario Santi Aldama, terminó el partido con 15 puntos tras 28.25 minutos de juego.

Antes del inicio del partido, el director técnico de los Grizzlies, el finlandés Tuomas Iisalo, no quiso entrar en la polémica causada por las declaraciones de Morant tras el partido del viernes ante Los Ángeles Lakers y por las que el equipo le suspendió por un partido.

El viernes, Morant pareció desinteresado y, tras la victoria de los Lakers por 112-117, el base, que solo anotó ocho puntos, apuntó a la dirección técnica del equipo cuando se le preguntó qué había pasado.

«Ve y pregúntales», dijo Morant ante las preguntas de los medios de comunicación. Ante la insistencia de los periodistas, el jugador añadió: «Según ellos, probablemente no debería jugar, sinceramente». Poco después, el equipo le suspendió por un partido por conducta perjudicial para el equipo.

Ampliar El grancanario, en la lucha por un rebote.

«La organización tomó una decisión que se alinea con nuestros estándares y el resto del grupo estamos esperando el partido ante los Raptors», declaró un frío Iisalo, para añadir a continuación que los jugadores estaban concentrados en el partido, porque todos «son profesionales».

No es la primera vez que Morant es castigado por su comportamiento. En 2023, recibió dos sanciones de la NBA, que significaron su suspensión durante 23 partidos, por incidentes con armas de fuego. En 2024, fue multado con 75.000 dólares por celebrar una canasta gesticulando como si tuviese un arma.

Sin su principal jugador y base titular, Iisalo colocó en el cinco titular a Cam Spencer, mientras que Aldama se quedó en el banquillo para entrar en la primera rotación.

En este sentido, Iisalo dijo que con las lesiones y ausencias, el canario se ha convertido en el sexto jugador del equipo y, a diferencia de otros años, entra como pívot o alero.

Los Grizzlies nunca pusieron en apuros a los Raptors. En el primer cuarto, los de Memphis estuvieron dos puntos por delante en el marcador. Fue la única vez en todo el partido que tuvieron la delantera.

Ampliar Aldama, en el inicio de una jugada.

Los primeros 12 minutos terminaron con los locales tres puntos arriba, 26-23, ventaja que se amplió al llegar al descanso a seis puntos con 53-47.

En ese momento, Jaren Jackson Jr. era el máximo anotador del partido, con 13 puntos, y Aldama sumaba 9 puntos en casi 14 minutos.

En el tercer cuarto, los Raptors alcanzaron su máxima ventaja, de 16 puntos (73-57), aunque el periodo terminó con 81-74 en el marcador.

En los últimos 12 minutos, los dos equipos hicieron cada uno 33 puntos para dejar el marcador final en 117-104. E