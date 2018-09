La Roja, con en el contenedor verde

En el reciclado de vidrio hay bandejas, nos preocupamos por subir los porcentajes, es imprescindible la colaboración de todos y cuanto más logramos meter, mejor. Aspectos compartidos con el baloncesto. Por eso, la Selección Femenina, con motivo de los Campeonatos Mundiales que se celebran en Canarias, se han sumado a Ecovidrio para concienciar a los ciudadanos de la importancia de reciclar.

El baloncesto es un deporte especial. Competitivo, sí, y también divertido, espectacular, donde ganar importa, pero no de cualquiera manera. Se sigue manteniendo ese espíritu de amigas que se juntan a echar unas canastas. Y esa naturalidad es la que muestran las componentes de la Selección. Grandes deportistas, pero muy normales, de esas que saludas todas las mañanas en el ascensor cuando bajas a dejar el vidrio en el contenedor verde. Quizás por eso son las mejores para transmitir la importancia del reciclado, porque te lo está diciendo alguien como tú (quizás un poco más altas), pero que sabe que en los pequeños detalles están las grandes victorias.

Para reciclar vidrio, como para jugar al baloncesto, necesitas al equipo. Así es como se logran las medallas o mejorar un 6,6 % el porcentaje respecto al año pasado.

Y este año, los resultados acompañan. Hasta julio, los canarios hemos reciclado vidrio un 6,6 % más. 21.104 toneladas, 38 envases por persona. Unos números de los cuales estar orgullosos. Y que, como en el caso de la Selección, no nos podemos conformar con ellos. Debemos mantener el compromiso y reforzar esta labor conjunta entre los ciudadanos, la administración, los hosteleros y Ecovidrio para que ese porcentaje sea como el de Alba Torrens en un día de inspiración: perfecto.

En 1998, los canarios reciclábamos 7,8 kilos de vidrio. 20 años después son 18,5, más que la media nacional.

Porque cada vidrio reciclado hace que nuestro entorno sea un poco mejor. Y muchos pocos, es mucho. Significa que en el primer semestre hemos evitado la emisión de más de 15.300 toneladas de CO2, el equivalente a retirar de la circulación más de 3.700 coches durante un año, que no se van a extraer más de 27.000 toneladas de materias primas y que hemos ahorrado más de 50.900 MWh de energía. Y esto no se hace solo, lo has hecho tú, lo hemos hecho todos. Volvamos a la selección, nadie gana un partido solo. Y mucho menos un campeonato.

Sigamos así, separemos los residuos y dejémoslos en su contenedor. Todos los días, para que podamos disfrutar de nuestras playas, de nuestros parques nacionales, para ser un ejemplo de conservación del medio ambiente. Tenemos una responsabilidad, y para eso también vale fijarse en la selección: si la tienes tú y te juegas tanto, tiene que ir para dentro.

Ecovidrio es la entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de envases de vidrio en España desde 1998, por lo que ahora cumple 20 años. Pero no solo se dedica a reciclar vidrio, su labor también incluye concienciar a la población de que separar los residuos es una gran ayuda para conservar nuestro entorno. En Canarias, solo en lo que llevamos de año, ha desarrollado hasta 15 iniciativas de movilización social. En Carnavales, en las principales fiestas de nuestras ciudades, en la noche de San Juan... Y en toda acción de comunicación o publicidad que pone en marcha busca llamar la atención de una manera original. Durante este Campeonato Mundial de Baloncesto será normal encontrarnos en nuestras calles con contenedores en forma de balones en los que encestar el vidrio.