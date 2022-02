La invasión de Ucrania convierte el baloncesto en un polvorín

La invasión rusa de Ucrania ha convertido el baloncesto en un polvorín. Disconforme con la decisión de la Euroliga de que CSKA de Moscú, Zenit de San Petersburgo y UNICS Kazan disputen sus encuentros como locales fuera del territorio ruso porque entiende que la postura de la competición debe ser mucho más radical, el Zalgiris de Kaunas persiste en su llamada a establecer un boicot contra los clubes del país de Vladímir Putin, que comienzan a verse afectados por la oposición a la guerra de algunas de sus grandes estrellas como el georgiano Tornike Shengelia, quien amenaza con dejar el conjunto que fue emblema del ejército de la Unión Soviética y ahora lo es del ruso en protesta por el conflicto que se vive en el este de Europa.

Medios georgianos se hacían eco este sábado de unas supuestas declaraciones en las que el antiguo ala-pívot del Baskonia anunciaba su decisión de abandonar de inmediato el CSKA. «Tomé esta decisión en protesta contra la invasión rusa de Ucrania. No considero posible seguir jugando para el club del ejército ruso», habría afirmado a Commersant. La intención de Shengelia sería regresar a España, país en el que pasó algunos de los mejores años de su carrera deportiva y donde tiene casa en Valencia y en Vitoria.

Sin embargo, su agente Nikos Varlas negaba esas afirmaciones. «Toko Shengelia no ha hecho ninguna declaración a ningún medio de comunicación. Él está enfocado en este momento en el bienestar de su familia. Cuando se tome una decisión sobre su futuro, hablará ante todo con el CSKA de Moscú», subrayó. De lo que no hay duda es del firme apoyo de Shengelia al pueblo ucraniano. Después de que las tropas rusas cruzasen la frontera, el jugador georgiano encabezó sus redes sociales con la bandera del país agredido y escribió un mensaje que decía: «¡Rezando por Ucrania! Mantente fuerte».

El conflicto ha golpeado con crudeza a la Euroliga. En un primer momento, la competición reaccionó con tibieza y aseguró que mantendría el calendario programado «a menos que la integridad de todos los equipos participantes» estuviese «en riesgo» o se adoptasen decisiones gubernamentales que impidiesen que se celebrasen partidos «en circunstancias normales». Sin embargo, y en vista de la evolución de los acontecimientos, los responsables del gran torneo continental de clubes aprobaron el viernes que los tres equipos rusos en liza disputen sus encuentros como locales fuera de su país.

Pero no todos están de acuerdo. Zalgiris, el gran representante de una Lituania siempre temerosa del gran oso ruso, se mantiene firme en su decisión de no medirse el 25 de marzo al CSKA ni el 8 de abril al Zenit mientras se mantenga la guerra, una postura que podría acarrearle la expulsión del torneo. Tony Parker, legendario base de los San Antonio Spurs y actual presidente del ASVEL Villeurbanne, también fue taxativo cuando se desencadenó la invasión y anunció que sus jugadores no viajarían a Rusia. «Esto va más allá del deporte. No podemos aceptar la situación que es totalmente opuesta a nuestros valores», proclamó.