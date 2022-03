Baloncesto La Final Four, de Berlín a Belgrado y el título en sábado La Euroliga cambia la sede por las restricciones sanitarias en Alemania y el partido decisivo no se jugará un domingo por primera vez en 18 años

La Final Four de 2022 no se disputará en Berlín, como estaba previsto, sino en Belgrado, después de que la Euroliga decidiese este viernes trasladar las semifinales y el partido por el título a la capital de Serbia por las restricciones de público impuestas en Alemania. La Final Four de este año, además, no se jugará entre viernes y domingo, sino que las semifinales se disputarán el jueves 19 de mayo y el duelo definitivo el sábado 21 de mayo. La última vez que una final de la Euroliga se disputó un sábado fue hace 18 años, cuando la Final Four de 2004, sin representación española, se disputó en Tel Aviv y el Maccabi se proclamó campeón frente al Skipper Bolonia.

El Stark Arena de Belgrado, con capacidad para al menos 15.500 aficionados, albergará la Final Four cuatro años después de la edición de 2018 en la que el Real Madrid conquistó su décimo gran título europeo al derrotar al Fenerbahçe. Belgrado se convertirá así en la cuarta ciudad que acogerá más de una vez durante este siglo la disputa por el máximo título continental, junto a Barcelona, Madrid y Estambul.

«Las medidas sanitarias en Alemania, si se prolongan, no permitirían que una gran cantidad de aficionados asistan a la Final Four e incluso podrían impedir que algunos deportistas participen», destacó este viernes la Euroliga. «Después de mucho deliberar, hemos tomado la que consideramos la mejor decisión para nuestros seguidores y jugadores. Nuestro principal objetivo es respetar la integridad de la competición y reducir la incertidumbre para todos nuestros grupos de interés. Si bien entendemos las medidas que cualquier gobierno aprueba para minimizar el impacto de la covid-19, no podíamos poner en riesgo la participación de nuestros jugadores en la Final Four», afirmó el consejero delegado de la Euroliga, Jordi Bertomeu, para justificar la retirada de Berlín como sede.

«Esto será solo un aplazamiento y esperamos volver a Berlín. No podríamos pedir una mejor alternativa ahora que Belgrado, una ciudad que automáticamente se identifica con el baloncesto. Me gustaría agradecer al gobierno serbio y al Ayuntamiento de Belgrado por darnos la bienvenida, y todos esperamos que durante el penúltimo fin de semana de mayo la situación de la pandemia nos permita a todos disfrutar una vez más de una emocionante Final Four», añadió el dirigente español.

Este año, tanto el Barcelona como el Real Madrid tienen posibilidad de disputar la Final Four, ya que el equipo azulgrana lidera la clasificación de la fase regular de la Euroliga, con el conjunto blanco segundo y el factor cancha en cuartos de final de momento asegurado para ambos. Sin los equipos rusos (CSKA de Moscú, Zenit de San Petersburgo y Unics Kazán) castigados por la guerra de Ucrania y excluidos temporalmente de la competición, aunque seguramente ya no volverán a jugar esta temporada, Barça y Madrid tendrían en cualquiera caso garantizado el pase a cuartos, y las opciones para disputar esta eliminatoria también se han abierto, entre otros equipos, al que sería el anfitrión de la Final Four, el Estrella Roja, que el jueves se impuso en el pabellón Pionir de Belgrado al Baskonia (86-83).