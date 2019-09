España saca carácter y entra en cuartos [67-60]

Pese a su mal inicio, el equipo español se recompuso gracias a la casta de Sergio Llull al final del primer cuarto, la intensidad atrás de todo el grupo, un enorme Juancho Hernangómez tras el descanso y los puntos de Ricky Rubio en el momento definitivo.

De nuevo volvió a salir España atascada. Encadenó tres pérdidas consecutivas, falló sus primeros lanzamientos, recibió algún tapón, volvió a no tocar aro en algún triple y eso hizo que las sensaciones no fuesen las más adecuadas ante un rival que aprovechó su 'pájara' y se dedicó a atacar fácil, con buenos porcentajes que le otorgaron las primeras ventajas de la tarde.

Aunque sus compañeros buscaban a Marc Gasol permanentemente, no eran capaces de conectar con él en la pintura. El pívot catalán no podía imponer su mayor envergadura y, como Sergio Scariolo no lo veía nada claro, llamó a sus hombres al banquillo, preocupado por su baja producción ofensiva (5-15, min 6.30).

A partir de ahí todo cambió bajo la batuta de un Sergio Llull eléctrico. El balear dirigió con criterio, anotó siete puntos claves para iniciar la rebelión y contagió su fe a unos compañeros que empezaron a creer en sus posibilidades.

Las sensaciones empezaban a ser muy diferentes porque también hubo una sensible mejoría defensiva a base de mayor intensidad y concentración, lo que resultó clave para el despertar español. Un 7-0 a favor hizo que la batalla llegase equilibrada a su primera pausa (18-18, min 10).