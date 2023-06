España pone rumbo a las medallas del Eurobasket

La selección española femenina de baloncesto venció sin discusión (67-42) a la de Alemania este jueves en cuartos de final del Eurobasket 2023, una exhibición en el Arena Stozice de Liubliana para asegurar una plaza en el Preolímpico y citarse el sábado con Hungría en semifinales.

Las de Miguel Méndez no dieron opción a una Alemania joven y blanda, nerviosa por tener a una favorita en frente y sin respuesta al vendaval. España dominó de principio a fin, con un paso ya definitivo tras el descanso marcando diferencias de 20 puntos. Laura Gil (13 puntos y 11 rebotes) fue la más destacada en la consecución del primer objetivo en Eslovenia.

La cuatro veces campeona de Europa cumplió con la meta del Preolímpico de cara a la cita de París 2024 y ahora irá a por las medallas ante una Hungría que superó sobre la bocina a República Checa (62-61). Méndez pudo rotar, sin contar con María Conde lesionada ante Grecia, y sacar el jugo de una selección que vuelve a estar entre las mejores después del fatídico 2021.

El seleccionador nacional femenino de baloncesto destacó al término del encuentro el fondo de armario de España para poder rendir al máximo nivel y efectividad juegue quien juegue, «todas importantes» como seña de identidad en el regreso a una semifinal de Eurobasket. «Tengo la mejor sensación que puede tener un entrenador después del partido, de no haber hecho mucho. Han hecho el partido ellas solas. Se han comportado como un equipo, han seguido las líneas que les fuimos contando. Me da la sensación de que he tenido que dar rotaciones de descanso y poco más».

El técnico gallego destacó el progreso de su equipo, en su primer campeonato como seleccionador. «No sé si ha sido nuestro mejor partido. Es el que más hemos controlado desde el principio. Ellas son un equipo de futuro, hay jugadoras importantes que son jóvenes, con poca experiencia en competición y han pagado nuestro inicio del partido. No han conseguido meterse en el partido», afirmó.