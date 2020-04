El francotirador que puso en pie el CID

Llegó de puntillas y abandonó la isla dejando una huella imborrable. Carácter, orgullo, pasión y, sobre todo, un anotador compulsivo que puso en pie el Centro Insular de Deportes de Gran Canaria (CID). Tras estar alejado del baloncesto profesional desde 2017, el escolta canadiense Carl English, quien vistió la camiseta del Granca durante dos temporadas (2007-2009), decidió retirarse el pasado mes de febrero en un acto emotivo en el que el St. John’s Edge de su localidad natal, donde jugaba y desempeñaba la labor de director general, deslizó su camiseta con el 23 a la espalda a lo más alto del pabellón Mile One Center.

«Jugué ocho temporadas en España y me encantan las islas porque también jugué en el Tenerife en dos etapas. Gran Canaria es especial porque fue donde me di a conocer en la ACB. En aquella época me encantó la comunión que había entre el cuerpo técnico, los jugadores y los aficionados. El carácter y la fuerza que esa unión nos daba», argumenta, al tiempo que añade que «no importaba el rival porque nos sentíamos capaces de ganar a cualquiera con nuestros aficionados en el CID».

Con Salva Maldonado en el banquillo y con un núcleo de jugadores formado por Jim Moran, Sitapha Savané, Marcus Norris, Roberto Guerra, Mario Fernández o Joel Freeland en ambas campañas, pero también compartió vestuario con piezas importantes como Kornel David, James Augustine, Melvin Sanders, Víctor Baldo o Josh Fisher en alguno de esos dos cursos en la isla, English recuerda que «teníamos un equipo fantástico con Taph, Moran, Marcus, Melvin Sanders... Todos teníamos una gran relación».

«A pesar de que venía de otro país, la afición me hizo sentirme como en casa y fueron dos temporadas increíbles. Me enamoré de los aficionados», indica al rememorar las gestas de tumbar al Real Madrid y al Barcelona en el mítico recinto de la Avenida Marítima. La primera temporada no pudo jugar la Copa del Rey ni el Playoff, pero en la siguiente los amarillos cayeron ante el Unicaja en cuartos del torneo del KO y repitieron ante el cuadro de Aíto en la lucha por el título. Tras vencer en el primer choque en el Carpena, la lesión de English fue una losa y el Granca terminó cediendo por 2-1.