El examarillo Savané anuncia su retirada

«Esta vez sí, me retiro», de esta manera confirmaba Sitapha Savané una noticia que parecía que nunca se iba a producir. Y es que su longevidad deportiva le ha permitido defender en estos momentos la camiseta del Estudiantes tras 15 temporadas en la Liga Endesa y a pocos meses de cumplir las 40 primaveras. Todo un lujo para el Baloncesto ACB que ha degustado de su calidad tanto en el Unelco Tenerife -1 temporada- como en el Herbalife Gran Canaria -el club donde se convirtió en un santo y seña tras 9 años-, Divina Joventut -3 campañas- y el ya citado club de El Ramiro -2 temporadas-.

Tras anunciarlo este miércoles en rueda de prensa en la Fundación Pons, el hispanosenegalés ha afirmado que seguirá vinculado a Estudiantes trabajando con su Fundación «en esta línea social que tanto nos llama».

«Nadie me hacía caso ya cuando le llamaba para decir que me retiraba a final de temporada. Pero esta vez es verdad. Llegué al Estu hace dos años de mano de Salva (Maldonado) y Sama, me llamaron cuando estaba todo por hacer, sólo con un jugador con contrato. La idea era devolver al Estu a donde se merece. Ahora hemos estado hablando de posibilidad de playoff, que es mejor que usar otras palabras menos felices como descenso y permanencia», recalcó el pívot.

Ante sí se contemplan unos auténticos números de lujo: Es el 38º en el ranking histórico de la ACB -noveno en activo- con más partidos disputados en la Liga Endesa (486), siendo el jugador no nacido en España con más encuentros, superando en este capítulo al argentino Pablo Prigioni. Asimismo, ostenta la quinta mejor marca en tapones -2º en activo- y el 35º lugar en la faceta de rebotes -6º de los que aún compiten en el parquet-.