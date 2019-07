El CSKA Moscú confirma la marcha de Sergio Rodríguez

"¡Gracias, Chacho! De mutuo acuerdo, Sergio Rodríguez dejará nuestro equipo", señala la entidad rusa en un comunicado en el que destaca la trayectoria del canario en el club, al que se unió en verano de 2017 en su regreso a Europa tras un año en la NBA.

Con el CSKA, el 'Chacho' ha sido campeón de la Euroliga (2018-19) y fue dos veces campeón de la VTB United League. En sus 124 partidos con el equipo -60 como titular-, promedió 11,4 puntos, 1,8 rebotes, 4,8 asistencias y 0,9 robos en 22,8 minutos, además de anotar 52,3% tiros de dos puntos, 40,9% triples y 88,9% tiros libres.

"Después de dos temporadas increíbles, tras cumplir todos los objetivos establecidos, es el momento perfecto para separar nuestros caminos y seguir creciendo", señaló Rodríguez, que dio las gracias a todo el personal del club. "Gracias al Sr. Itoudis, al cuerpo técnico, a los compañeros de equipo y a los trabajadores del club por la ayuda y la confianza. ¡Y gracias al Ejército Rojo por el gran apoyo brindado durante este tiempo!", añadió.

El presidente del CSKA, Andrey Vatutin, destacó lo "importante" que ha sido el tinerfeño para el equipo. "Como siempre, durante su carrera profesional no solo fue formal en su trabajo, sino que puso todo su corazón en ello, amó al club, a los compañeros de equipo, a los aficionados. Todos los días, además de sus grandes habilidades, daba energía positiva en la pista y en los vestuarios. Es una persona muy difícil de reemplazar en la cancha y en la química del equipo", reconoció.

"Agradezco a Sergio que aceptase el desafío de unirse al CSKA hace dos años. Entendemos completamente que el 'Chacho' haya llegado a una etapa de su vida en la que los intereses familiares se han convertido en la prioridad número uno, por eso el club aceptó su solicitud y puso fin al acuerdo. Le deseamos sinceramente al 'Chacho' suerte y satisfacción en el siguiente paso de su carrera", añadió.

En el mismo tono se mostró el entrenador del CSKA, Dimitris Itoudis. "Me sentí muy orgulloso y honrado de trabajar con un gran profesional, un gran jugador y un hombre de familia como el 'Chacho'. También me enorgullece que con el CSKA se haya convertido en el primer jugador español en ganar la Euroliga fuera del país. Recuerdo nuestra primera charla, él me llamó y expresó su voluntad de jugar para nosotros. Siempre tuvimos una gran colaboración y comprensión en nuestro trabajo. Le deseo a él y su familia la mejor de las suertes", concluyó.