Un corazón que une Gran Canaria y Ferrol para toda la vida

Una carrera y una emoción diaria que serán inolvidables. Patricia Cabrera Argüello, denominada con cariño y admiración como Patriple por su destreza y fiabilidad desde la línea de tres puntos, toma la decisión de abandonar el baloncesto a sus 31 años. Y lo hace tras 23 disfrutando de su pasión y profesión, con la cifra brillante de 210 encuentros en la Liga Femenina Endesa, una competición en la que posee el récord de triples en un partido -diez convertidos en 14 intentos en su etapa en el SPAR Gran Canaria en 2015-. Casi nada.

Un orgullo para el deporte canario, pero también para el gallego, concretamente para el ferrolano, después de jugar en el Baxi en sus últimas siete campañas. Precisamente, su vida proseguirá en ese club para aportar sus conocimientos en la cantera y en otros proyectos que verán la luz, al tiempo que continuará con sus estudios de Criminología.

«Han sido muchos años y son muchos los recuerdos muy buenos. Con lo que más me quedo es con la gente que he podido conocer a lo largo de estos 23 años y que tengo la suerte de que siguen en mi vida. Tengo amistades para siempre«, recuerda la jugadora grancanaria a este periódico.

Patricia rememora sus inicios con esa sonrisa de complicidad y de satisfacción por los recuerdos que, cómo no puede ser de otra manera, afloran sin parar.

«Empecé con ocho años en la escuela del Rodríguez Monroy. Antes de empezar a jugar había hecho varios deportes. Mi padre era muy aficionado del Granca y del Sandra, me llevaba a ver los partidos, un día se encontró a Patricia Urquijo y le preguntó dónde podía llevarme para empezar a entrenar y le dijo que me llevara al Rodríguez Monroy. Desde que probé y hasta el día de hoy. Surgió ser profesional y la verdad es que muy contenta«, dice.

El Club Baloncesto SPAR Gran Canaria, experto en detectar y pulir talento, guió su trayectoria «desde los ocho años hasta que cumplí los 18 que me fui, y luego volví dos temporadas más».

Un periodo de tiempo en el que coincidió con su amiga y estrella de la competición nacional e internacional Leonor Rodríguez -ambas de la generación del 91-.

«Con Leo tengo la suerte de tener una amistad para toda la vida. Empezamos a los ocho años juntas hasta que ella tuvo la suerte de ir a Estados Unidos y yo de ser profesional y quedarme aquí. La verdad es que con ella fueron muchos campeonatos de Canarias, los cuatro de España de cadetes y júnior. Me alegro por ella que al final mírala dónde está ahora y triunfando en la selección. Son muchísimos recuerdos«, destaca.

Como indica, Patricia deja la isla a los 18 años «sola y en busca de minutos».««Estaba en el primer equipo, pero creía que era el momento de irme en busca de minutos y otras cosas. Me fui a Burgos y estuve dos años, ascendimos a Liga 1 y, cuando el equipo se queda me voy a Huelva, al Conquero en Liga 2, ascendidos también y me quedé ahí al siguiente. Luego intenté fichar en Cadi La Seu, pero en pretemporada estuve mucho en el hospital por piedras en el riñón y demás, y por mutuo acuerdo decidimos rescindir el contrato. Fue cuando volví a Gran Canaria, que me abrió las puertas otra vez y estuve dos temporadas hasta que luego me llamó Lino López, el entrenador de Ferrol, y me vine para aquí«, argumenta.

En Galicia se quedó. « Aquí me quedé, nunca lo habría imaginado. De pequeña le decía a mi padre que en Valencia no jugaba porque llovía mucho y yo no iba a vivir nunca ahí. Y al final mira dónde me quedé«, afirma sonriente.

Un Baxi Ferrol que, al igual que una ciudad que encumbró al mítico OAR en la ACB, respira baloncesto por todos sus rincones.

«Aquí siempre hubo baloncesto, cuando estaba el OAR y demás. Se veía el baloncesto mucho, imagínate. Es cierto que luego hubo como un bache y hubo que devolver a la afición esa ilusión y ganas de ver un equipo en la máxima categoría. El equipo asciende a Liga 1, vengo yo, María Araújo, Ana Suárez, que ahora está en Francia, y en mi segundo año nos metimos en la Copa de la Reina y en el Playoff, pasamos de tener 200 o 300 personas en el pabellón de Esteiro a ver cómo la gente esperaba para intentar entrar y no quedarse fuera, poner gradas supletorias y demás para que entrara el máximo de gente posible«, explica.

«Además, hace cinco años se me dio la oportunidad de coger un equipo que estaba sin entrenador y ahí empecé mi andadura como entrenadora«, añade.

Su futuro está encaminado, si bien «ahora mismo» no se ve en un banquillo. « Estoy estudiando Criminología y nunca se sabe. Ahora mismo me quedo aquí, hay un proyecto que no ha salido a la luz. Entrenaré en la cantera, seguiré con el senior femenino y ayudando en todo lo posible al club, me dedicaré a las visitas a los colegios y a intentar que la cantera siga creciendo«.

La francotiradora, Patriple para todos -deslumbró en el concurso de triples de la Supercopa ACB-. «Desde muy chiquitita ya era una especialista, desde el infantil o así me gusta tirar. Cuando todo el mundo empezó a crecer y me quedé siendo la bajita, ya entrar en la zona era como que veía a la gente muy grande y no quería, así que tuve que buscar algo que me permitiera no entrar ahí. Como tenía la suerte de tener el pabellón de La Paterna y hacer muchas horas de tiro y entrenos, la verdad es que empiezas, ves que metes, te gusta y, al final, me hice especialista en tirar triple«, aclara.

Patricia es orgullo del terruño, como muchas jugadoras en la élite nacional y, por supuesto, el hecho de que Astou Ndour, Leonor Rodríguez, Leticia Romero y Maite Cazorla coincidan en la selección. « En Gran Canaria se trabaja muy bien desde que eres chiquitita, la suerte de poder tener un pabellón que está disponible todo el día para las jugadoras. Puedes entrenar cuatro o cinco horas que en otros sitios no se puede, hay que compartirlo«.

«Tenemos muchísima suerte y se ha demostrado. La carrera de Domingo y Begoña, que sacan jugadoras cada año, van a campeonatos y siguen ganando. Es un trabajo de muchos años y tiene mucho mérito«, resalta.