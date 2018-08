Compañeros y rivales se rinden a la ‘leyenda’ Navarro

‘La Bomba’ fue un jugador «irrepetible», según subrayó la Asociación de Baloncestistas Profesionales.

«Un referente para toda una generación y un ganador nato: en sus 20 temporadas en el Barça Lassa ha ganado todo lo que se podía ganar y se ha convertido en un emblema de su club y de la ACB», remarcó el presidente de la Asociación de Clubes de Baloncesto, Antonio Martín.

Y es que no solo el Barcelona llora la pérdida «del jugador más importante y con más éxitos deportivos de la historia del baloncesto azulgrana» sino también sus rivales, en Europa y en España.

«Se marcha un símbolo del Barça, pero también de todo el baloncesto», recalcó el MoraBanc Andorra.

Juan Carlos Navarro, según recordó el Obradoiro, hizo vibrar su Caldeira; en Zaragoza, pese a las «innumerables muertes por bomba», aseguraron que fue «un honor y un privilegio compartir la cancha» con el ‘11’ azulgrana.

«En estos años nos has destrozado, nos has quitado victorias que acariciábamos y has robado la admiración de nuestros aficionados. Nos has hecho tanto daño que... te estaremos eternamente agradecidos. Te echaremos de menos», apuntaron desde el UCAM Murcia.

Ese es el sentir generalizado.

«Fue un honor (y sufrimiento) disfrutar de tu juego», apuntó Unicaja.

«Un grande de nuestro deporte. Un jugador irrepetible», indicó el Real Betis EPlus.

«Infinidad de batallas. Liga, Copa del Rey, playoff... Uno de los grandes rivales en nuestra historia reciente. Nos sumamos al #GràciesNavarro», agregó el Herbalife Gran Canaria mientras que el San Pablo Burgos deseó «gloria eterna a una leyenda».

Estrella Roja y Olimpia Milano ensalzaron igualmente desde el extranjero la figura del azulgrana. «¡No encajaremos más puntos de Juan Carlos Navarro!», bromeó el Zalgiris Kaunas.

Con añoranza, Jordi Trias escribió en su perfil de Twitter: «Se retira el único jugador que me hizo sentir en una pista que lo imposible era posible. El baloncesto te debe dar las gracias por haberlo hecho tan grande».

«Siempre fuiste un ejemplo para todos. Todos hemos querido hacer «la bomba» pero nadie se acercaba a la de verdad. Un capitán de un grupo de amigos muy especial. Te echaremos de menos en las pistas, el baloncesto te echará de menos», dijo Jose Manuel Calderón.

Compañero o rival, Nikola Mirotic consideró que Juan Carlos Navarro fue «siempre un ejemplo».

«Has sido, eres y serás una inspiración para cualquier jugador como lo fuiste para mí», afirmó Rudy Fernández.

Felipe Reyes rememoró, en cambio, los años «peleando juntos en la selección y en los clásicos». «Unas veces rivales, otras compañeros y para siempre amigos. Se va ‘La Bomba’, pero queda la leyenda».

Ricky Rubio contó una anécdota con su fisioterapeuta. Se enganchó al baloncesto por Juan Carlos Navarro. «Y como él, muchos», sostuvo el exjugador del Barcelona, entregado a la «magia» y el «talento» de un jugador que fue «puro espectáculo».

«Exhibición tras exhibición. Muchas gracias por hacer que tantos nos engancháramos a esto», abundó el jugador de El Masnou.

Según Amaya Valdemoro, con la retirada de Navarro «la canasta queda más huérfana». Fue, no obstante, el «espejo» para Alex Llorca; el «mejor» para Guillem Vives; «un grande» para Pablo Laso; «único» para Willy Hernángomez y Dani Díez.

«Fue una superestrella absoluta», expuso Joe Ingles.

«Se acabó el tiempo de disfrutar de una leyenda en la pista», lamentó Nacho Llovet.

«Espero que te diviertas desde el otro lado», deseó Mike James.