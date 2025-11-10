Aldama vuelve a brillar con Memphis pese a la derrota ante los vigentes campeones de la NBA

El grancanario firmó 12 puntos, 9 rebotes, 4 asistencias y 2 tapones, a pesar de que sus Grizzlies perdieron ante Oklahoma City Thunder (114-100)

Los Oklahoma City Thunder vencieron este domingo por 114-100 a los Memphis Grizzlies, mientras que los Detroit Pistons derrotaron 111-108 a los Philadelphia 76ers, consolidando sus respectivos lideratos en las conferencias Oeste y Este de la NBA.

Los Thunder (10-1) tuvieron que remontar un partido que los Memphis de Santia Aldama (4-7) ganaba de 19 en el segundo cuarto. A pesar de brillar con sus 12 puntos, 9 rebotes, 4 asistencias y 2 tapones -saliendo desde el banquillo-, el grancanario no pudo evitar que en los últimos instantes del tercer cuarto que Oklahoma City lograra ponerse por delante con una ventaja que ya no soltó hasta al final.

Shai Gilgeous-Alexander lideró a los campeones con 35 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias y 2 robos, mientras que Ajay Mitchell y Chet Holmgren anotaron 21 cada uno. Isaiah Hartenstein firmó un doble-doble con 18 puntos y 13 rebotes.

Para los Grizzlies, el máximo anotador fue Jaren Jackson Jr. con 17 puntos, mientras que Cedric Coward terminó con 13 puntos y 10 rebotes. .