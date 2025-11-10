Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Consejo de Gobierno, en directo: Alfonso Cabello informa sobre la ampliación de los gastos de los Presupuestos
Aldama no pudo evitar una nueva derrota de Memphis pese a su gran actuación. Efe

Aldama vuelve a brillar con Memphis pese a la derrota ante los vigentes campeones de la NBA

Baloncesto ·

El grancanario firmó 12 puntos, 9 rebotes, 4 asistencias y 2 tapones, a pesar de que sus Grizzlies perdieron ante Oklahoma City Thunder (114-100)

Efe

Madrid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:15

Comenta

Los Oklahoma City Thunder vencieron este domingo por 114-100 a los Memphis Grizzlies, mientras que los Detroit Pistons derrotaron 111-108 a los Philadelphia 76ers, consolidando sus respectivos lideratos en las conferencias Oeste y Este de la NBA.

Los Thunder (10-1) tuvieron que remontar un partido que los Memphis de Santia Aldama (4-7) ganaba de 19 en el segundo cuarto. A pesar de brillar con sus 12 puntos, 9 rebotes, 4 asistencias y 2 tapones -saliendo desde el banquillo-, el grancanario no pudo evitar que en los últimos instantes del tercer cuarto que Oklahoma City lograra ponerse por delante con una ventaja que ya no soltó hasta al final.

Shai Gilgeous-Alexander lideró a los campeones con 35 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias y 2 robos, mientras que Ajay Mitchell y Chet Holmgren anotaron 21 cada uno. Isaiah Hartenstein firmó un doble-doble con 18 puntos y 13 rebotes.

Para los Grizzlies, el máximo anotador fue Jaren Jackson Jr. con 17 puntos, mientras que Cedric Coward terminó con 13 puntos y 10 rebotes. .

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet señala el día en que se abrirá el grifo de las lluvias persistentes en Canarias
  2. 2 Mika baila en la sangre y la locura de la UD Las Palmas
  3. 3 No sólo lluvias: la Aemet advierte a Canarias de lo que llegará este miércoles a las islas
  4. 4 Detenido tras pillarlo vendiendo cocaína en Las Alcaravaneras
  5. 5 Sin cuidado con el patrimonio en Malteses 11
  6. 6 Arranca la obra submarina de Salto de Chira
  7. 7 Un conductor ebrio y sin carnet colisiona contra otro coche en Las Palmas de Gran Canaria
  8. 8 Radiografía del brote de sarampión: voló desde Málaga y aterrizó en dos islas
  9. 9 Koldo García intermedió para sacar adelante una obra del Estado por 14 millones en Tenerife
  10. 10 Rescatan a tres personas en apuros en el mar y agarradas a una boya en La Palma

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Aldama vuelve a brillar con Memphis pese a la derrota ante los vigentes campeones de la NBA

Aldama vuelve a brillar con Memphis pese a la derrota ante los vigentes campeones de la NBA