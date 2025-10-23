Aldama, con 5 puntos y 6 rebotes, debuta con triunfo en el arranque NBA ante New Orleans

Efe Chicago Jueves, 23 de octubre 2025, 11:56 Comenta Compartir

Ja Morant arrancó la nueva temporada de la NBA con 35 puntos y dirigió la trabajada victoria por 128-122 de los Memphis Grizzlies, con cinco puntos y seis rebotes del español Santi Aldama, contra los New Orleans Pelicans. Morant firmó un trece de veinte en tiros de campo y aportó además tres rebotes y tres asistencias en 28 minutos en pista contra los Pelicans.

Aldama fue suplente y contribuyó con cinco puntos (2 de 7 en tiros), seis rebotes, dos asistencias, un robo y dos tapones en 24 minutos en la victoria de Memphis. El grancanario era agente libre restringido el último verano, pero finalmente alcanzó un acuerdo para quedarse en los Grizzlies.

«El equipo me quería aquí y yo quería quedarme. Llevo cuatro años aquí, mi mujer y yo estamos encantados aquí, estamos felices porque el equipo sentía lo mismo», añadía. Los Pelicans cayeron pese a los 27 puntos de Zion Williamson.

Por otro lado, el francés Victor Wembanyama volvió a disputar un partido oficial desde febrero y lo hizo con un doble doble de 40 puntos y 15 rebotes que eclipsó el estreno de Cooper Flagg con los Dallas Mavericks, en una jornada de la NBA marcada por la histórica actuación del novato VJ Edgecombe, protagonista con 34 puntos en la victoria de los 76ers en Boston. Tras el aperitivo del martes, en el que los Oklahoma City Thunder abrieron el telón de la NBA con una victoria tras doble prórroga contra los Houston Rockets y en el que los Warriors tumbaron a Los Ángeles Lakers de Luka Doncic, 24 franquicias tuvieron este miércoles su estreno en la nueva temporada.

Todos los focos estaban puestos en el debut de Cooper Flagg, el número uno absoluto en el último draft, con los Dallas Mavericks, pero el ex de Duke -solo 10 puntos y 10 rebotes- se topó con el feroz regreso de Wembanyama. El francés, que se perdió la segunda mitad de la última temporada por una trombosis venosa en un hombro, destrozó a los Mavs con 40 puntos (15 de 21 en tiros) a los que añadió 15 rebotes y 3 tapones. Fue la mejor actuación de los Spurs en un partido inaugural.