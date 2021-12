Las autoridades sanitarias, lapidarias con el derbi: «Debe jugarse sin público»

A medida que se acerca la fecha del derbi Tenerife-UD del próximo 2 de enero en el Heliodoro y, en paralelo, aumenta la incidencia en los contagios de covid-19 a escala nacional y regional, más cuerpo coge la posibilidad de que el clásico canario se termine celebrando a puerta cerrada en el recinto blanquiazul. Pese a que el Tenerife continúa vendiendo entradas («de momento no tenemos ninguna notificación, esperamos que todo salga bien y cuantos más podamos disfrutar mucho mejor», informó Miguel Concepción el pasado miércoles), resulta imposible pasar por alto el escenario actual en el que no paran de suspenderse o aplazarse actos públicos que impliquen muchedumbre, como es el caso de un partido para el que hay previsiones superiores a los 15.000 espectadores, incluyendo un movimiento estimable de aficionados desde Gran Canaria y en número cercano a los 700. Cifras del todo incompatibles con las medidas recomendadas en pleno auge de la pandemia.

Las autoridades sanitarias que se han pronunciado al respecto han sido implacables y lo suficientemente concluyentes. Así, el presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amós García, aseguró ayer, en manifestaciones a la Cadena Cope, que este partido «debe jugarse a puerta cerrada»,

«Honestamente, con la presión que está generando la pandemia, lo razonable es que se juegue a puerta cerrada. Todos querríamos estar en el estadio animando a nuestro equipo del cual somos forofos, pero tal y como está la situación hay que ser extremadamente prudente», expuso el especialista.

LAS FRASESAMÓS GARCÍA«Generará muchedumbre»CONRADO DOMÍNGUEZ«Con tanta gente, imposible»

A García no le vale que el escenario del evento sea en un espacio abierto como es el caso porque, avanza, «generará masificación y muchedumbre».

Por su parte, el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, se pronunció en términos similares en la misma emisora: «Es evidente que esa aglomeración de personas no se va a poder producir por lo menos con los datos que tenemos actualmente. Habrá que ver la situación que tenemos en ese momento y las medidas que podemos tomar en una competición que no depende directamente de nosotros».

Al cierre de esta edición no se había reportado novedad alguna por lo que se mantiene la convocatoria para los espectadores aunque sin descartarse medidas en las próximas horas y que implique un cambio radical en la situación. En la UD permanecen atentos a una cuestión que no afecta a nivel logístico y que, en todo caso, únicamente le atañe a las 700 localidades de las que dispone (300 para la Federación de Peñas) y que todavía no ha puesto en las taquillas para su venta.