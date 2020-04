Aunque no rueda el balón, actividad incesante

No rueda el balón, pero la UD no ha parado su actividad. Tanto de espera para ver qué ocurre con el calendario pendiente, los once partidos que restan por disputar, como de futuro, porque toda esta crisis pilló a Luis Helguera recién aterrizado, de hecho El Molinón fue su primer viaje oficial tras estrenar el cargo, y en los albores del nuevo proyecto que pretende armar para el curso 2020-21.

El nuevo ejecutivo se ha tenido que limitar a mantener sus líneas maestras por vía telemática, ante la imposibilidad de viajar y celebrar las reuniones que van implícitas a su responsabilidad. Su contacto con Pepe Mel es continuo, al igual que con el presidente, y está exprimiendo el tiempo poniéndose al día de la información heredada de Rocco Maiorino, sin descuidar las opciones de mercado que traía avanzadas y que mantiene vigentes en su agenda. El verano va a ser frenético si logra cuadrarse un plan de partidos de emergencia y Helguera quiere tener los deberes lo más adelantados que pueda.