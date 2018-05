La Ciudad Deportiva necesita un lavado de cara

Pero el desarrollo de la competición volvió a evidenciar el deterioro que está sufriendo la instalación. Al margen de algún toldo nuevo, la Ciudad Deportiva Gran Canaria, referente para el atletismo de la isla, no ofrece una imagen adecuada y va en consonancia con la situación actual de este deporte en la isla.

La pista no muestra su mejor cara, así como sus aledaños, y en distintos lugares de la instalación el deterioro es latente. El Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, propietario de la instalación, apostó por una Copa de Europa de lanzamientos que no tuvo la repercusión anunciada y recalcó que esto significaría una notable mejora, algo que los usuarios no ven.

Varios atletas que compitieron el pasado fin de semana, sobre todo de otras islas, comprobaron el estado de la Ciudad Deportiva y quedaron sorprendidos por «la dejadez existente en varias zonas», recalcaron.

La Federación Insular y los clubes de Gran Canaria, asiduos de la instalación, no dicen ni mu.

La Ciudad Deportiva Gran Canaria, en lo que a la pista de atletismo se refiere -en la actualidad se encuentra en obras la piscina aún sin reabrir-, tuvo unas mejoras con motivo de la Copa de Europa de lanzamientos 2017, pero en relación a la superficie actual no se toca desde hace algo más de 3 años. En 2015 se acometió una obra de reposición de la superficie y se reabrió la instalación en abril, con Lucas Bravo de Laguna como consejero de Deportes del Cabildo, en una inversión que supuso el desembolso de 350.000 euros.