El atletismo en Gran Canaria se paraliza

«No podemos más, tenemos que paralizar la Federación». Así de angustiada se encontraba anoche Tere Romón, nueva presidenta de la Federación Insular de Atletismo de Gran Canaria, tras comunicar en una reunión convocada de urgencia a todos los estamentos del atletismo de la isla la decisión de paralizar todas las competiciones ante el reclamo que les ha realizado el Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.

La pasada semana, el IID le comunicó a la Insular, en una reunión a la que no acudieron por diversas causas Francisco Castellano, consejero de Deportes en funciones, y Antonio Pérez 'Ñito', técnico del IID y gran valedor de este acuerdo, y sí la gerente y otros técnicos, que el convenio firmado en su día con el anterior presidente de la Federación, David Rodríguez, no se había cumplido en varios puntos y como éste vencía en estas fechas, en concreto el pasado 6 de junio, les reclaman 41.692,93 euros.

La competición se paraliza

De los 4 pilares de ese convenio, solo se cumplió la de los Juegos de Gran Canaria, y no se llevó a cabo como estaba estipulado las jornadas de formación, torneo de institutos y la liga de medias maratones, aunque en este punto no se hizo porque los organizadores de estos eventos no se pusieron de acuerdo.

El asombro en los nuevos regidores de la Insular es enorme, aunque no hicieron hincapié en datos internos. Llevan desde enero en el cargo y se encuentran con esta sorpresa. En primer lugar no entienden qué clase de seguimiento y control ha hecho el IID durante estos 12 meses para darse cuenta ahora de su no cumplimiento.

«Nos quedan 10.000 euros en la cuenta por lo que no podemos organizar nada más y generar más deuda. La competición se paraliza».

A esto hay que añadir la deuda que la Canaria mantiene con la Insular por la cuota de cada ficha federativa, en un asunto que llevará otro proceso, ya que Alberto Hernández, presidente de la Canaria, sigue investigado.

La Canaria le debe a la Insular 69.456,50 euros, por lo que ya han requerido por burofax a la Federación Canaria y al presidente Alberto Hernández esta cifra, mientras se está a la espera de cómo quede el procedimiento judicial abierto, con la opción abierta de personarse en el caso.

Una situación económica caótica

La herida en el atletismo de Gran Canaria es enorme y ya este sábado no se celebrará la jornada prevista. La directiva de la Insular al completo ha dado la cara y ha ofrecido datos de las actuales cuentas, abocados a paralizar la actividad por una situación económica caótica.

Tere Romón, presidenta de la Federación Insular de Atletismo de Gran Canaria, espera que esto se pueda solucionar. Se espera la llegada de inmediato del nuevo consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria al cargo para afrontar un diálogo con el nuevo regidor para encontrar la solución.

También se apuntó que desde el IID, por mediación de Antonio Pérez 'Ñito', jefe de servicio del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, se admitió en su día que hay una partida de 18.790 euros de 2020-2021 por servicios dados por la Insular al Gran Canaria Maratón y que no se ha cobrado aún, y nadie responde, situación que quieren aclarar con el nuevo consejero de Deportes.