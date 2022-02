Con el ascenso ya convertido en un milagro, en la UD «no se rinde nadie»

La situación de estrés total de la UD, retratada por sus malos resultados y con tímidos avances que resultan insuficientes para posicionarla en la tabla como se desea, señala, directamente, a los jugadores y pone en cuestión, de igual manera, a García Pimienta y su gestión de los recursos que tiene, ya con un mes en el cargo. El técnico no ha dejado de empoderar a su plantilla aludiendo, aún en momentos complicados como el actual, a su enorme proyección, fiabilidad y capacidad de mejora, una proclama que, de momento, se queda en propaganda a la luz de los hechos.

Una victoria (0-2 en Cartagena) en las siete últimas jornadas y sin triunfos en el Gran Canaria desde hace tres meses evidencian una dinámica más que preocupante que, no obstante, sigue habilitando un discurso esperanzador en el seno interno del club. Pese a que corren momentos de zozobra, ya con el calendario en pleno mes de marzo y diferencias inquietantes con los de arriba, el mensaje que se lanza es rotundo: «Aquí no se rinde nadie y, aunque sea muy al final y sufriendo, nos vamos a acabar metiendo entre los seis primeros».

Ese optimismo a prueba de bombas no resta un ápice de autocrítica y, a la vez, una llamada de atención a los futbolistas al entenderse que pueden dar un mejor nivel y que están fallando a las expectativas de la afición. Voces especialmente ilustrativas y de alcance como la de Jonathan Viera ya han dicho, sin disimulo, que «con esto no alcanza». Y en el vestuario flota esa mezcla de resignación y frustración por lo que estaba pudiendo ser y no es. Duele con especial resquemor la secuencia de desdichas en casa, donde se contaba con tirar de efectividad para paliar las tradicionales decepciones cuando toca competir con la piel de visitante. A saber, los empates frente a Real B (0-0) y Lugo (2-2) en los que, a todas luces, la suerte adversa impidió mejor botín, por no entrar en la derrota con el Burgos (0-2) marcada por tres tiros al larguero, con un penalti por el camino, ya en el colmo del infortunio.

Con trece jornadas por cubrir el calendario regular y, en consecuencia, 39 puntos en juego sigue dándose el margen que alimenta el optimismo, aunque sin ocultar que la reacción necesaria no puede demorarse más, dadas las diferencias sustanciales con los de arriba y los progresos de equipos que antes no figuran como competencia y que ahora sí están en la rampa de salida por una de las plazas de privilegio. Y, por si fuera poco, esta noche juega el Cartagena en Málaga, cita en la que el equipo murciano puede rebasar en la tabla a la UD si gana o igualarlo a puntos en caso de empate.

«Me niego a pensar que esta plantilla no da para más. Desde que enganchemos un par de resultados positivos iremos para arriba. Me sorprende dónde estamos clasificados. Los jugadores pelean, trabajan, están comprometidos como equipo. Desde que salgan bien las cosas estarán orgullosos de sus jugadores», significó Pimienta el pasado sábado tras una nueva decepción, la cuarta en cinco de los partidos que ha dirigido, que ya es decir.