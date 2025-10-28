Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Acto de presentanción de 'La Isleña Trail del Norte 2025'

Arucas presenta la primera edición de la 'La Isleña Trail del Norte 2025'

El evento deportivo se celebrará el próximo 1 de noviembre y prevé reunir a más de 800 corredores

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 28 de octubre 2025, 19:18

Comenta

El Ayuntamiento de Arucas, a través de la Concejalía de Deportes, presentó este martes la primera edición de «La Isleña Trail del Norte 2025», un nuevo evento deportivo que se celebrará el próximo 1 de noviembre y que prevé reunir a más de 800 corredores y aficionados al trail de toda Canarias.

En el acto participaron el alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, el concejal de Deportes, José María González Lorenzo, la responsable de calidad de La Isleña, Cristina Peña, y el representante del Club Deportivo Chanchullo Trail, Joaquín Mena, entidad organizadora de la prueba.

El Chanchullo Trail, considerado uno de los clubes de montaña más importantes del Archipiélago, impulsa esta iniciativa con el objetivo de fomentar la práctica del deporte en la naturaleza y poner en valor los paisajes del norte de Gran Canaria.

La cita, que cuenta con el patrocinio principal de La Isleña y la colaboración del Ayuntamiento de Arucas, aspira a consolidarse en los próximos años como una referencia dentro del calendario de carreras por montaña en Canarias.

