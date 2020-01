«Siempre he querido venir a la UD. Estaba en Primera División con el Mallora, y no estaba teniendo mucho protagonismo, por lo que cuando me llamó Las Palmas no me lo pensé. Es un buen equipo, un proyecto ambicioso y con las ideas claras. Estoy muy ilusionado por estar aquí», aseveró en su puesta de largo como amarillo Aridai Cabrera.