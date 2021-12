Héctor Báez: «El arbitraje o te encanta o lo detestas... A mí me enganchó»

Al joven colegiado de Santa Lucía de Tirajana, único en promocionar este curso a la ACB, le llega el turno en la Liga Endesa.

- Único árbitro que promociona a la ACB este curso. A pocos días de que arranque la Liga ya es consciente, supongo.

- Tuve unos cuantos días para asimilar el ascenso y celebrarlo con amigos y familia. Después tocó ponerme a trabajar de cara a la nueva temporada y asimilar los aspectos de la competición de la Liga Endesa, teniendo como uno de los principales objetivos adaptarme lo antes posible.

- Esa decisión no se regala. Es el premio a una carrera ya extensa a pesar de su juventud y, supongo, llena de sacrificios.

- Ya son 8 años los que llevo arbitrando, de los cuales a nivel nacional he estado los 5 últimos, esto significa que los desplazamientos cada vez eran más largos y llevaban más tiempo. En alguna ocasión me ha sido complicado compaginarlo con algún trabajo y he tenido que valorar otras opciones. Además, estas competiciones se suelen disputar los fines de semana, por lo que he estado bastante ausente en muchos de los momentos de disfrute con amigos y familia, pero siempre he conseguido adaptarlo todo y no me puedo quejar. Además, siempre se dice que el que algo quiere, algo le cuesta.

- ¿Está preparado para asumir este gran reto?

- El salto es grande y es inevitable pensar si uno realmente estará preparado para afrontar el reto. En mi caso, he ido quemando etapas, dirigiendo partidos de prácticamente todas las categorías y siempre he trabajado para adaptarme a lo que pide la competición a la que pertenezco, así como intentar aprender de cada uno de los partidos y categorías. Solo puedo decir que afronto el reto con la mayor motivación e ilusión.

- ¿Su preparación este verano está siendo diferente al de otros?

- Tengo la sensación de que al árbitro, en general, se nos exige un alto nivel de acierto y una buena forma física desde el minuto cero. Este verano he cambiado algún tipo de entrenamiento porque consideraba que me ayudaría más a empezar bien. También he trabajado mucho con vídeos, viendo partidos de Liga Endesa para educar al ojo y entender mejor la nueva competición.

- Comenzó su carrera en el mundo del arbitraje en 2013. ¿Por qué se decidió a pitar?

- Todo fue casualidad. Fui jugador muchos años (aunque no muy bueno), ya los últimos de forma muy intermitente por lesiones, así que empecé a entrenar niños en un club. Al inicio de la temporada 2012/13, varios entrenadores del club hicieron el curso de árbitros y me animaron a apuntarme, ya que, se aprendía otra visión del baloncesto. Así que, a mediados de esa temporada, se convocó otro curso al cual me apunté. Al final de esta temporada ya dirigí algún partido en las concentraciones minibasket. El arbitraje es algo que o te encanta o detestas, a mi me gustó desde el primer momento y me fue enganchando poco a poco.

- ¿Cómo ha sido su evolución desde entonces?

- Siempre me ha gustado escuchar y aprender de todo el mundo. Mi evolución viene por ahí. El árbitro tiene diferentes aspectos en los que tiene que trabajar (criterio, mecánica, reglas de juego, físico, mental, comunicación...). Nosotros, como los entrenadores y jugadores, tenemos que formarnos y pasar por etapas diferentes de nuestro arbitraje. Un árbitro está en continua formación. Desde el inicio, he tenido la suerte de contar con referentes arbitrales que me han enseñado y motivado. He asistido a clinics, charlas de formación de diferentes estamentos, campeonatos insulares, autonómicos y nacionales en los que los técnicos arbitrales trabajan contigo. Lo importante es escuchar e ir asimilando conceptos y poniéndolos en practica. Lo bueno del arbitraje es que siempre puedes aprender, el baloncesto evoluciona, sus reglas también y nosotros con ello. Poco importa si llevas un año arbitrando o treinta, siempre puedes aprender.

-¿Cómo es como árbitro?

- Me considero un árbitro con el que se puede dialogar, siempre voy a escuchar si es el momento adecuado para una comunicación y si las formas son las correctas.

-Luis Hernández, Miguelo Betancor, Juan Carlos Arteaga, Miguel Ángel Pérez Niz y Paco Araña ... Todos grancanarios con mucho peso e historia en la ACB. Tiene muchos y buenos espejos dónde mirarse.

-Para mí es un orgullo entrar dentro de esa lista. Siempre han sido referentes en el arbitraje de la isla y espero que los árbitros que vienen por detrás en nuestro comité vean que es posible llegar, que hay que trabajar y ojalá pronto esa lista siga creciendo.

- La ACB exige dedicación casi plena. ¿Se vive del arbitraje?

-En categorías profesionales si se puede llegar a vivir del arbitraje, pero no es estable y depende de muchos condicionantes como el número de partidos que hagas, lesiones o el tiempo que dures en estas categorías. Casi todos los árbitros, entre los que me incluyo, desempeñan otra actividad profesional.

- El Instant Replay, lo que viene a ser el VAR del baloncesto, es una herramienta positiva para el deporte de la canasta aunque a alguno no termine de convencerle. ¿Usted cómo lo ve?

-Todo lo que nos ayude a acertar y tomar la decisión correcta es bueno para el baloncesto.

- Dicen que lo importante es que nadie se acuerde del árbitro para saber que lo ha hecho bien.

-Al árbitro siempre se le juzga por los fallos y no suele haber un reconocimiento a cuando se ha hecho un buen arbitraje. Yo siempre digo cuando llego a una cancha que voy a fallar, pero que voy a trabajar para reducir esos fallos al menor número posible. Creo, sobre todo en categorías de formación, se tiene que asumir que al igual que jugadores y entrenadores fallan, el árbitro es un deportista más en formación y tiene derecho a equivocarse y trabajamos sobre el error.