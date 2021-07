Araujo se sincera: «Nunca me iré de Gran Canaria ni le diré nunca a la UD» El delantero argentino no cierra la puerta a regresar en el futuro, pero admite que solo podía aceptar su venta al AEK Atenas

Sergio Araujo, historia viva de la Unión Deportiva, ahora en Atenas para golear en beneficio del AEK Atenas, reconoció ayer lo mucho que le dolió marchar, admitiendo, además, que no le quedó otra opción que su traspaso, mientras que también confesó que volverá a Gran Canaria en un futuro. Pero, de momento, afronta estos cuatro años de contrato con la ilusión intacta.

«La venta se produjo de un día para otro. El club me comunicó su traspaso, no tenía otra posibilidad sino aceptarlo. No quería poner problemas al club. Vengo al AEK por menos dinero que en Las Palmas y eso tampoco es un problema», aclaró el delantero argentino en los micrófonos de la Cadena SER.

«Nunca diré nunca jamás a la UD, porque nunca se sabe las vueltas de la vida. Pienso ahora en mis cuatro años aquí. Mi familia está contenta, pondré muchas ganas. Nunca me iré de Gran Canaria porque es el lugar donde quiero vivir cuando me retire del fútbol», dijo Araujo con sinceridad y cierta nostalgia.

«Dije que me fui de Las Palmas por la puerta de atrás porque me habría gustado despedirme con nuestra gente, con nuestro público. No pude despedirme bien de mis compañeros, porque tuve que ir a Barranco Seco a la una de la mañana a buscar las botas para poder viajar», expuso sobre su carta de despedida.

Al mismo tiempo, también exhibió hambre de gloria en esta nueva etapa en Atenas, donde ya le conocen y donde saben de su potencial. «La voy a romper en el AEK», avisó el Chino.

En tanto en cuanto al recibimiento en Grecia, fue tajante: «No sé por qué en Atenas me dan tanto cariño, pero siempre estoy agradecido con ellos. Les responderé», prometió.