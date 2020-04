Aquel maldito 14 de abril ante el Cádiz

Del 14 de abril de 2019 al 14 de abril que hoy se alumbra. Lo que en principio era un golpe sin consecuencias, el derivado por un choque con el delantero del Cádiz Jovanovic, y que luego la UD, en una nota oficial, calculó en unos tres meses de baja, tras paso obligado por el quirófano, ha terminado teniendo un año en blanco al portero Raúl Fernández, quien cumple el primer aniversario de una grave lesión que, hasta ahora, no le ha permitido jugar. Aunque cuenta desde enero con el alta médica, y en las últimas semanas antes del parón por la crisis del coronavirus se le vio ejercitarse con absoluta normalidad junto al resto de sus compañeros, lo cierto es que nada ha vuelto a ser igual para él desde entonces y, lo más trascendente, paró en seco su contador de partidos.

Raúl jamás esperó llegar inédito a estas alturas del calendario en y ha vivido en silencio y con una actitud ejemplar una transición que se le ha eternizado. Tras someterse a una doble operación por fracturas en la rótula de la pierna izquierda y en el quinto metacarpiano izquierdo, y que requirió de la intervención de dos especialistas médicos del Perpetuo Socorro, casos de los doctores Gerardo Garcés y Carlos Thams, el futbolista renunció a sus vacaciones veraniegas, intensificando su rehabilitación, con tal de poder iniciar la pretemporada el pasado 8 de julio.

Pero corrió el verano, llegó el otoño y hasta le alcanzó el invierno con avances insuficientes para devolverle a los terrenos de juego, un ecosistema al que tuvo que renunciar en favor de gimnasios y salas de fisioterapia.

Un contratiempo para el cancerbero vasco, que hasta el momento de caer malogrado había sido titular en los 32 jornadas ligueras disputadas y al que los aficionados consideraron el mejor jugador de la campaña pasada, pese a perderse el tramo final, otorgándole por derecho propio el premio CANARIAS7-Germán Dévora por su regularidad.

Y un problema de consideración, también, para Pepe Mel, obligado a explorar opciones para defender el marco que ni contemplaba. Hasta tres cancerberos ha utilizado en este tiempo (Nauzet Pérez, Josep Martínez y Álvaro Valles), privado del titular al que apenas pudo disfrutar.

«Me fui de vacaciones pensando los plazos que marcaron y al final era más periodo de rehabilitación. El puesto de portero es muy agresivo por las caídas y las paradas. El doctor que me operó me dijo que la rótula eran tres meses pero yo soy un jugador grande, peso 90 kilos y el golpe fue muy duro. Lo bueno es que una vez que está curada no hay recaídas. Pero es verdad que no sabía qué decir a mis compañeros mientras mis plazos se alargaban», admitió Raúl recientemente, en declaraciones a la emisora oficial del club, al referirse al largo proceso del que ha sido protagonista. Y, sin querer criminalizar a nadie, pese al fuerte impacto que sufrió, inevitable a ojos de muchos, lanzó un aviso explícito para el futuro: «No es mi estilo pero voy a tener que salir con los tacos por delante».

Con un año más de contrato, y abierta la incertidumbre de cuándo regresará la competición, en la entidad no hay dudas acerca de su absoluta recuperación y prestancia. En este año lejos de la competición, se ha destapado en Raúl un profesional impecable, de disciplina máxima en sus rutinas y que ha hecho grupo cuando se han dado momentos complicados, más habituales de lo deseados en los últimos tiempos. Además, tanto Josep como Álvaro le han tenido como compañers presto a darles consejos y a prestarles sus conocimientos, privilegiando siempre el bien del grupo.