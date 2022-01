«Antonio Suárez consintió este despropósito. Me ha desencantado»

Ramón Medina (Firgas, 1955) no necesita presentaciones. Ahora es noticia muy a su pesar tras una vida entera consagrada al fútbol y, especialmente, al estamento de entrenadores en la doble faceta de entrenador, tras ser el responsable técnico de la Selección de Las Palmas que se proclamó campeona de España de juveniles en el año 1992, y docente en su calidad de director y jefe de estudios de la Escuela Canaria de Entrenadores desde el año 2000. Recientemente había sido nombrado presidente del Comité de Entrenadores de Las Palmas y vocal de la junta directica del Comité Nacional de la Real Federación Española de Fútbol. Presume se haber sido leal a Antonio Suárez, presidente de la Interinsular, hasta que se vio obligado a presentar la dimisión.

-Tras casi cuarenta años como integrante de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, le acusan de haberse dejado arrastrar «por intereses espurios». ¿Cómo ha encajado esta acusación realizada por el escrito emitido por el organismo presidido por Antonio Suárez?

-Me llamo Ramón Medina, la gente del fútbol me conoce de sobra y sabe que soy insobornable. Quien haya escrito eso de los intereses espurios, y también quien haya permitido que se ponga eso, que digan de qué se trata, porque yo no los conozco. Es fácil acusar de esta manera.

-¿No le ha llamado Antonio Suárez para ofrecerle una explicación de todo esto?

-No. Sí me llamó Luis Rubiales y me pidió que retirara mi dimisión. Yo me negué. Tengo mis motivos y soy una persona recta y que llega hasta el final si entiende que es la postura honesta y necesaria por el bien del fútbol. Porque eso es algo que he privilegiado en todo momento. De hecho, he nombrado antes de irme a los dos hombres que eran mi mano derecha en mis anteriores cargos para no dejar tirados a los entrenadores, para que la Escuela y el Comité sigan funcionando. Lo entiendo como un último acto de lealtad por mi parte.

-Dice que tiene sus motivos para irse. ¿Puede exponerlos?

-Puse en mi carta de dimisión, fechada el pasado 3 de enero, que me iba por la división en la Junta de Gobierno de la federación y es así. Durante mucho tiempo ejercí de mediador entre dos grupos enfrentados, algo que era consentido por ambas partes con el fin de que no todo fuera blanco ni negro, sino que se quedara en una escala de grises. Con el fin de unificar posturas, en definitiva. Pero no conseguí mis objetivos. Hablo con el presidente y le comento esto. Él me dice el 21 de diciembre que en 24 horas lo soluciona todo. Y llegamos al día 3 de enero con todo igual. Mi dimisión es independiente a lo sucedido con los otros compañeros.

-A algunos se les achaca «acoso de género».

-Son acusaciones gravísimas. Lo que no entiendo es que si así se dice nadie lo haya denunciado antes desde la Federación Interinsular y todo salte ahora. ¿Por qué no se denunció desde el primer momento si es que se produjo esto? No se entiende absolutamente nada. El comunicado es un despropósito que se contradice y que ha sido consentido por Antonio Suárez. Las personas que lo hayan redactado y difundido no atienden a la realidad en ningún momento.

-¿Cómo se encuentra tras verse en la diana por estos motivos?

-Tengo la conciencia tranquila, que creo que es lo más importante en esta vida, y he recibido una avalancha de mensajes de clubes, entrenadores y gentes del fútbol que me dan su apoyo y me piden que vuelva. Digo una avalancha y me quedo corto, porque mi teléfono arde desde que saltó todo. Agradezco tanto cariño. Creo que cuando tanta gente se comunica contigo con este mensaje de reconocimiento es sintomático.

-Ha sido uno de los hombres de confianza de Antonio Suárez. ¿Le ha decepcionado por los términos en los que le descalifica en el comunicado?

-Estoy desencantado con él. Antonio Suárez sabe que no merezco el trato recibido. Pero yo no le guardo rencor a nadie.

-¿Se plantea volver o su dimisión no tiene marcha atrás?

-En esta vida nunca puedes cerrarte puertas. Vamos a ver de qué manera se desarrolla todo.

-¿Cree que el ciclo de Antonio Suárez en la presidencia de la Interinsular ya está terminado?

-Eso no me corresponde decirlo a mí. Eso debe llevarse a unas elecciones y que allí se decida todo.