Antonio Ayala, el periodista que visibilizó la lucha en Gran Canaria durante 25 años

A principio de la década de los 40 del siglo pasado en Canarias, la lucha entraba en una etapa oficial, con la creación de la Federación Regional en 1943, con sede en Tenerife, de donde no se ha movido. Tres años después, aparecían las federaciones provinciales, dependientes todas de la federación española de lucha. En 1983 llegó la independencia con la creación de la Federación Canaria de Lucha.

En esos primeros tiempos oficiales, no habían muchos equipos. Los primeros en Gran Canaria fueron: los Guanches, Adargoma, Tumbador y Maninidra. Las competiciones eran escasas, y la presencia de la lucha en los medios era bastante testimonial. En Gran Canaria, el periódico Falange, con Antonio Ayala, que escribía con el seudónimo de A. Palmada, era el único que le daba impulso, junto a la Hoja del Lunes, perteneciente a la misma editorial. Cuando desapareció esa cabecera, siguió su labor en el Eco de Canarias. En el resto de medios, la información era escasa o con reseñas breves, aunque destacó la creación de la revista de lucha canaria de finales de los 40, que no tuvo mucha continuidad.

Antonio Ayala, un amante de lo canario, se echó a la espalda el visibilizar el vernáculo deporte, pues no solo escribía de lucha, sino que también hacía labores en la Federación de Las Palmas. Además de ello, organizaba espectáculos luchísticos en el desaparecido Campo España. Durante un tiempo, en especial en la década de los 50, la Asociación de la Prensa, cuyo presidente era el mismo director de Falange, se encargó de mantener la lucha canaria viva, pues además de las luchadas entre las escuadras locales, que ya llegaban a cansar un poco al ser siempre las mismas, fueron ampliados con duelos de selecciones con Tenerife o grandes desafíos, que eran del agrado de los aficionados y lo que más gustaba y atraía.

No solo incrementó y mantuvo el pulso informativo del vernáculo deporte, sino que su otro gran amor, una recién creada UD Las Palmas, cuando la lucha estaba en auge, la puso a disposición del cuadro amarillo [Canarias7 del 14 de febrero 2021] para ayudarle a sobrevivir. Sus dotes de relaciones públicas, hacía que personaje famoso que llegara a la isla de Gran Canaria terminaba asistiendo a una luchada, con el empuje propagandístico que tenía [Canarias7 del 9 de mayo 2021 y 4 de julio de 2021].

En cada espectáculo que organizaba, además de luchadas, había manifestaciones folclóricas y, al menos con diez días de antelación, comenzaba un bombardeo informativo sobre el mismo, desde las páginas de Falange, que le llevaban a llenar el recinto de arenales constantemente.

A su muerte, su hijo Alfredo Ayala siguió su estela, informando de lucha canaria en el Eco de Canarias, y su hija Marisol también siguió los pasos en el periodismo, siendo una de las de las llamadas periodistas «de raza» en el panorama informativo canario.

Sus dos pasiones

Alfredo, sentados en una terraza de Gáldar, nos recordaba anécdotas de su padre. «Yo estaba muy pegado a mi padre, que vivía la lucha y la UD Las Palmas con mucha intensidad. Uno de los días más importantes fue cuando el equipo amarillo no tenía dinero ni para pagar el agua. Preparó una luchada en el Estadio con un desafío entre el Pollo de Buen Lugar, ya retirado, y Manolín, el puntal en auge de ese momento».

Con cariño, Alfredo relataba como su padre pudo convencer a ambos, ya que ninguno quería ese desafío en esos instantes. «Galindo, de Telde, puso el coche para ir a convencer al Pollo de Buen Lugar. Hubo que parar en Tamaraceite para comprar huevos duros hasta llegar a Firgas y buscarlo, ya que no sabía que íbamos. Logró el sí de Manuel Marrero, que estaba retirado y lo ensalzaba, diciéndole lo bien que estaba todavía, que era más alto que su rival y así, hasta que le llenó la cabeza. Manolo no quería, pero la ilusión de mi padre pudo con él, porque su amor por la UD era muy grande. Al final se preparó y aceptó el desafío, en contra de lo que deseaba al principio de la conversación», recuerda.

Hacer lo mismo con una de las estrellas del momento, como era Manolín, no fue nada fácil, pero tenía mucha labia. «Manolín decía que no tenía nada que ganar al luchar con un señor mayor, que, si lo tiraba, imagina lo que se me viene encima. Mi padre, poco a poco, lo fue llevando a su terreno y cuando estaba más complicado, sacaba el argumento que era por el amor a la UD, que estaba por medio. Terminó por claudicar a regañadientes y luchó ese desafío que llevó más de 10.000 personas al Estadio».

La del Faro de Maspalomas

Alfredo recuerda esos instantes y esa luchada como si la estuviera viviendo. «El ambiente fue increíble. Me acuerdo la anécdota en la puerta de la Grada Curva, para que no entrara el Faro de Maspalomas, pues daban 25.000 pesetas de la recaudación a quien levantara el arado de Hermenegildo, y estaba seguro que nadie lo haría, aunque era mucho más pequeño que el del Faro. Mi padre les dijo a todos los porteros que si aparecía el Faro no lo dejaran pasar hasta que acabase el número del arado. Cuando eso ocurrió, fue a la puerta y lo dejaron entrar, abroncando a los porteros por impedir la entrada a un luchador tan famoso».

Con el equipo amarillo recordaba una de principios de los sesenta. «Se le ocurrió pronosticar que la UD iba a ascender un año. Le dijeron de todo. Nos llamaban a casa constantemente insultándonos, ya que el equipo no se le veía que podía subir de categoría... Y al final asciende. Ese día estaba en el Estadio y las lágrimas de mi padre era para verlas».

Alfredo se sentía un privilegiado. «Yo vivía al lado del campo e iba todos los acontecimientos con mi padre, de su mano, para la lucha, boxeo, partidos de la UD...».

Mandarrias, su favorito

«Él contaba mucho como acrecentó su amor por la lucha cuando vio luchar a Mandarria, que salía a vengar la derrota de un familiar y eso le impresionó. Antes era en caliente los desafíos, se hacían sobre la marcha». «Un día, el Pollo de las Mercedes venía y se le pagaban 500 petas para los gastos para un desafío con el palmero, que, al enterarse, quería también las 500 pesetas por ese desafío y no aceptó hacerlo. En la luchada dio la casualidad de que se enfrentaron, y cayó el palmero. Quedó tan enfadado, que le pidió el desafío de rasquera. Al final hubo desafío y gratis».

Para su hijo, Antonio Ayala «tenía una pluma ágil y decía lo que la gente quería escuchar. En una época, solo con Rumbo y Adargoma, comenzaron a levantar la lucha. Creó los campeonatos por peso, con desafíos a eliminatorias por todos los terreros de la isla. Peleó por la unificación del reglamento y pasaron años para ello. La lucha dependía de Madrid, que solo quería las fichas. Llegó el judo y le hizo mucho daño. Como secretario estuvo desde los 60, pero desde la fundación de la federación colaboraba con ella», recuerda.

Su muerte, en el año 1973, causó un revuelo informativo en toda España, porque tristemente se iba uno de los grandes del periodismo nacional, y las muestras de condolencias y artículos en los diferentes medios de prensa llegaron a la isla desde todo el territorio español.