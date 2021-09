Anduva sigue siendo tierra quemada

Tal y como ha venido sucediendo siempre, en una suerte de maldición que ya nadie acierta a explicar, la UD salió trasquilada de su visita a Anduva, estadio en el que cuenta cada una de sus presencias por derrotas. Y van seis. Tierra quemada para Las Palmas, la plaza burgalesa volvió a deparar pésimas noticias y eso que la ocasión venía precedida de advertencias. No había excusa alguna, proclamó Pepe Mel con solemnidad, además de hacer un detallado análisis del rival con el fin de evidenciar que sí, que todo estaba, en apariencia, bajo control. La realidad fueron cuatro goles en contra que pudieron ser más y una actuación precaria y que maquilló Pejiño, quien dio esperanzas con sus goles. Un espejismo porque no alcanzó, sin embargo, para, al menos, sumar. El tropiezo agrieta la credibilidad que se había labrado el equipo, ortodoxo desde el primer minuto de la pretemporada y que exhibió siempre una vena competitiva estimable. Ayer no hubo ni rastro del grupo ordenado y armonioso que tantas expectativas había levantado. Duele más si se atiende a las facilidades que se dieron en defensa, un mal congénito que viene de largo y que parecía estar en vías de reparación. Raúl Fernández estuvo vendido y el tráfico por su área fue, en algunas fases, atronador. Esa sensación de desprotección enciende de nuevo las alarmas porque ya ha cobrado un peaje enorme en tiempos recientes y era prioridad ponerle remedio. Centrales de estreno y trabajo insistente en esa contención que funcionó ante aspirantes como Valladolid, Girona o Huesca para que, de repente, el Mirandés reviente todos los cerrojos y deje en cueros un entramado de nuevo bajo sospecha.

4 MIRANDÉS 0 UD LAS PALMAS Mirandés: Lizoain, Arroyo, Odei, Capellini, Imanol García, Oriol Rey (Álex López, min. 93), Meseguer, Unai Rementeria (Gelabert, min. 70), Hassan (Riquelme, min. 60), Camello (Marqués, min. 60) e Íñigo Vicente (Brugué, min. 70).

UD Las Palmas: Raúl Fernández, Lemos (Curbelo, min. 45), Ferigra, Raúl Navas, Ramírez (Sergi Cardona, min. 45), Sergio Ruiz, Pejiño (Sadiku, min. 65), Loiodice (Kirian, min. 21), Maikel Mesa (Pinchi, min. 45), Peñaranda y Jesé.

Goles: 1-0, min. 8: Camello. 2-0, min. 19: Camello. 2-1, min. 22: Pejiño. 3-1, min. 25: Vicente. 3-2, min.53: Pejiño. 4-2, min.75: Riquelme.

Árbitro: Sánchez López (comité murciano). Amonestó al local Imanol y a los visitantes, Peñaranda, Lemos, al técnico Pepe Mel y Sadiku.

Con Jonathan Viera en camino, que viene a ser como un botón nuclear y remedio universal, los muchachos de Mel purgan el primer borrón del curso demasiado pronto y cuando se esperaba todo lo contrario. Es de consecuencias reversibles y, si se orienta en la adquisición de una moraleja para lo que viene, lo mismo en unos meses se recuerda desde otro prisma. Pero no hay mejor pegamento que el de los resultados y, con cuatro jornadas consumidas, se han dejado más puntos en el camino que los que ahora lucen en el casillero. Mal negocio cuando se pretende justamente lo contrario.

La UD vivió un infierno de los que hacía tiempo que no se recordaban en su puesta en escena sobre el césped de Anduva. Superado de norte a sur, sin el cacareado plan de partido presente, el equipo apareció en el alambre siempre, expuesto a un correctivo de cuidado y que únicamente se tradujo en tres goles y de milagro. Porque, por momentos, el Mirandés levitó, tiró de caños y taconazos y se gustó a lo grande, protagonizando un atropello sin discusión. El agujero fue particularmente clamoroso en la banda izquierda, con un Benito incapaz de ponerle freno a Hassan, con el que soñará en estos días. Sin que Navas le brindara cobertura alguna, y convertido en bólido el interior francés, por el carril de Benito llegaron el primero y el tercero y no cayeron más de pura fortuna. A los 20 minutos ya mandaba el anfitrión por 2-0 y una sensación se superioridad absoluta ante el bloqueo general de una UD en la que nadie puso pausa, criterio y nervio. Tanta advertencia en las vísperas se quedó en propaganda tirada a la papelera a la vista del rendimiento y disposición de todos.

Los goles de Pejiño dieron esperanzas efímeras en mitad de un partido en el que el anfitrión fue implacable

Mel había querido blindarse en la zona ancha con un trivote Sergio-Loiodice-Maikel Mesa y ni esperó, tras el 2-0, para rectificar con Kirian, señalando al francés con la sustitución temprana. No sirvió para nada. En cada sector del campo los balonces divididos iban para el Mirandés, que armó contragolpes criminales siempre que pudo, a lomos de un Meseguer imperial. Lo hizo, además, por los dos flancos, Vicente por la derecha castigando a Lemos y el mencionado Hassan, desde ayer fuera del anonimato luego de marcarse unas carreras y quiebros de enorme maestría. Mel esperaba un punta estático y que descargara en un Mirandés más recogido. Pero lo que vino fue un ciclón por los costados y que penalizó todo lo que pudo y más. No necesitaron los locales la pelota para desplegar su abordaje. Les sobró con esperar, robar, lanzar y rematar. El abecé del fútbol y más en Segunda, categoría proletaria donde las haya.

Camello, llegado días antes a Miranda, titular por sorpresa, era el hombre del día tras dos remates a la red apenas sobrepasado el cuarto de hora. Ruina en la retaguardia y acciones propicias para el descabello que el ariete tramitó con eficiencia. La ida y vuelta en la que no quería caer la UD sembraba el pánico cada vez que se filtraban balones a la espalda de laterales y centrales, incapaces de achicar, desbordados y siempre en situación de vulnerabilidad. Jugaba a otra cosa el Mirandés, que amenazaba con un roto de cuidado.

Clareó cuando Pejiño mezcló bien con Jesé y se plantó ante Lizoain para meter el interior de la zurda y rescatar a la UD del ahogo. El 2-1 era oro en mitad de la jungla, aunque fue un espejismo porque duró hasta que Hassan volvió a encarar a Benito, retratarle y servir el tercero, que remachó Vicente en posición revisada y validada por el VAR. Volver a empezar con unos segundos de diferencia.

La revolución vino en el descanso. Mel limpió a Lemos y Benito y recurrió a Curbelo y Cardona para los laterales, además de pretender mayor profundidad con Pinchi en lugar de Maikel Mesa. Los tres revulsivos se dejaron ver pronto, con especial ímpetu los carrileros, que en cuestión de minutos ya habían mejorado las prestaciones de los compañeros cambiados. Ese inicio de la segunda mitad sí alimentó el optimismo porque el control se tradujo en anular los riesgos en torno a Raúl y mirar para adelante con decisión. De un centro mordido de Curbelo hizo obra de arte Pejiño con un latigazo desde la esquina del área que cogió vuelo y fue directo a la escuadra. Era justo lo que perseguía la reordenación de Mel, meterse de nuevo en la pelea y con minutos por delante para más. No había hecho más que comenzar el segundo acto y ya estaba la UD a nada de echarle el lazo al Mirandés, con Sadiku, más madera, para complementar arriba a Jesé.

Pero cuando procedía una velocidad más, aprovechar el instante de duda que aparejaba el 3-2, el reloj voló sin acontecimientos, un perjuicio capital en el signo del encuentro. Volvieron a igualarse las fuerzas y, desde el bando local, regresaron los bríos, pulmones frescos para alicatar los puntos. Una falta a favor de la UD en la que subieron todos originó el golpe de gracia. Lizoain blocó y ganó metros y posiciones poniendo el balón en pies de Arroyo, que subió como un tiro para armar un galope que finalizaría Riquelme con el cuarto y definitivo. En décimas, pasó el cuero a amenazar la portería rojilla a agujerear la propia.

No hubo ni tiempo ni ganas de pleitearle el asunto al Mirandés, torbellino de fuerza y precisión en contraste con la UD, otra vez señalada por sus vicios de siempre. Toca propósito de enmienda y que Jonathan no tarde más.