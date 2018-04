Ana Ortega pedalea por su sueño

Cada fin de semana, viaje a distintas ciudades de España para tomar parte de las competiciones nacionales que afronta con el Río Miera Meruelo, el club cántabro en el que milita desde el año pasado. Y, de añadido, un exigente programa de entrenamientos que ha de alternar con sus clases en el instituto. Dieta, disciplina horaria y voluntad conforman una rutina que ella, estudiante modelo («saca unas notas fantásticas», presumen en la familia) y deportista tenaz, la toma de la mejor manera. «Empecé de niña practicando con mi padre y poco a poco me enganché al deporte. Mis inicios fueron en el triatlón, aunque en el último año de infantil y, empezando en edad cadete, ya me centré más en la bicicleta. Corrí con el Atlefulca y el Riu Team y, la verdad, noté muchos progresos. Ahí empezó todo», recuerda. El Meruelo le echó el lazo el verano pasado tras verla en acción en varias pruebas nacionales. Ana pasó el mes de agosto sometiéndosa a unas pruebas que, finalmente, superó satisfactoriamente, lo que le valió para firmar su licencia con la entidad norteña, íntegramente formada por féminas. No hay en Canarias otra ciclista que compita con la regularidad y valía que Ana, a la que todos auguran un porvenir enorme en el deporte al que fía todas sus ilusiones. «Me queda mucho por delante y hablar de profesionalismo en estos momentos me parece que es un poco precipitado. Me encantaría seguir disfrutando de la bicicleta y ojalá que pudiera dedicarme a un deporte que tanto me gusta, pero voy poco a poco. No me ha ido mal centrándome en el día a día y así pienso seguir. Será lo que tenga que ser y por trabajo no va a quedar», asegura ilusionada.

El apoyo de sus padres y hermano (Daniel, otro destacado atleta) le permite mantener sus desafíos sin acusar la vida de privaciones que ha elegido entre libros, pedaladas, viajes y kilómetros al manillar. Mientras sus amigas, compañeras y profesores admiran su tenacidad, Ana mete otra marcha más.