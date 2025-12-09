Io De Amo, Nico Bruno y Hélder Spencer, entre los mejores de la Superliga antes de viajar a Berlín

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 9 de diciembre 2025, 11:58 Comenta Compartir

Entre el Gran Canaria Arena y la ciudad alemana de Berlín. Así está ya el CV Guaguas en esta segunda semana de diciembre en la que jugarán un partido de Champions League, el primero del Grupo C, contra el Berlín Recycling Volleys el próximo jueves (18.30), y otro de la Superliga española, el sabado 13, en casa del Instercap Asisa Tarragona.

La penúltima noticia en torno al conjunto grancanario es que dos de sus baluartes, el colocador Io De Amo y el receptor Nico Bruno han sido incluidos en el Siete Ideal de la octava jornada liguera.

Además, gracias a sus seis bloqueos, cuatro de ellos decisivos para ganar el primer set (30-28) contra Unicaja Costa de Almería, el central Hélder Spencer ocupaba la primera posición en el apartado de mejores bloqueadores.

Por lo que respecta al rival en la competición continental, hay que señalar que viene de ganar el pasado sábado en la Bundesliga por 0-3 al Volley Goats y lleva un balance de ocho victorias y tres derrotas.