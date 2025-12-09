Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Parlamento de Canarias, en directo: Fernando Clavijo responde a las preguntas de los diputados
Hélder Spencer (4), Nico Bruno (1) e Io De Amo (7) durante el último partido en el Gran Canaria Arena. CV Guaguas

Io De Amo, Nico Bruno y Hélder Spencer, entre los mejores de la Superliga antes de viajar a Berlín

Voleibol ·

El CV Guaguas busca encadenar su victoria número 15 en el feudo del campeón alemán

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 9 de diciembre 2025, 11:58

Entre el Gran Canaria Arena y la ciudad alemana de Berlín. Así está ya el CV Guaguas en esta segunda semana de diciembre en la que jugarán un partido de Champions League, el primero del Grupo C, contra el Berlín Recycling Volleys el próximo jueves (18.30), y otro de la Superliga española, el sabado 13, en casa del Instercap Asisa Tarragona.

La penúltima noticia en torno al conjunto grancanario es que dos de sus baluartes, el colocador Io De Amo y el receptor Nico Bruno han sido incluidos en el Siete Ideal de la octava jornada liguera.

Además, gracias a sus seis bloqueos, cuatro de ellos decisivos para ganar el primer set (30-28) contra Unicaja Costa de Almería, el central Hélder Spencer ocupaba la primera posición en el apartado de mejores bloqueadores.

Por lo que respecta al rival en la competición continental, hay que señalar que viene de ganar el pasado sábado en la Bundesliga por 0-3 al Volley Goats y lleva un balance de ocho victorias y tres derrotas.

