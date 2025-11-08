Álvaro Díaz: «El bronce del Mundial me ha hecho ver que puedo estar en la selección en el futuro»

El canterano del Balonmano Gáldar ya disfruta en casa del tercer puesto conquistado en Marruecos con los Hispanos Promesas

Díaz encara a un jugador del combinado de Corea del Sur, en el primer encuentro del torneo mundialista de Marruecos.

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 8 de noviembre 2025, 17:34 Comenta Compartir

Una semana después del bronce conquistado en el Mundial sub17 de Balonmano celebrado en Marruecos, el canterano del Balonmano Gáldar, Álvaro Díaz, hace balance de las dos semanas de convivencia y competición en el país alauita.

«Ha sido una experiencia espectacular. Nos quedamos muy cerca de luchar por el título. En cualquier caso, esta experiencia me ha hecho ver su importancia y que puedo estar ahí, dedicarme a ello. No es que no pensara antes que pudiera o no dedicarme a este deporte o vivir en cierta manera de ello, pero tras esta cita siento que puedo continuar y estar ahí presente en el ámbito de selección de cara al futuro», explicó el isleño, que ahora trata de recuperar las clases y materias perdidas en la escuela -cursa el segundo de bachillerato tecnológico en Gáldar- durante este largo paréntesis deportivo.

Distintos momentos de acción de Díaz durante la cita internacional en territorio alauita. IHF

Un torneo casi perfecto

Capitán del conjunto dirigido por el mítico Raúl Entrerríos, Díaz fue una de las piezas fundamentales del equipo, destilando en la cita mundialista liderazgo, compromiso y un alto nivel de juego. La fase de grupos fue una muestra más que palpable de que el engranaje de la selección iba a las mil maravillas, arrancando con el triunfo más contundente del certamen ante Corea del Sur (57-16).

Luego llegó otra victoria casi igual de impactante frente a Catar (24-41), que sirvió de anticipio a la final de consolación, y una 'paliza' a Túnez (48-23) en el tercer encuentro de la primera fase.

Ya en semifinales, Díaz y los Hispanos Promesas tuvieron el duelo decisivo del torneo. Enfrente tenían a una depurada selección de Egipto, que ya en su cadena de selecciones ha experimentado un brutal crecimiento en los últimos años.

Díaz ha ejercido de capitán con el combinado de Raúl Enterríos. Y en el primer duelo contra Catar, el grancanario firmó su mejor actuación individual con 5 goles. IHF

«Se decidió por detalles», afirma el lateral del Gáldar -pero central en el combinado nacional-. En octubre disputamos dos amistosos contra ellos y vencimos en los dos. Hay que reconocer que se lo prepararon muy bien. Para mí, la clave estuvo en su portero, que les ayudó muchísimo, sobre todo a partir del descanso donde empezó a parar de todo». De esta forma, el equipo se quedó a las puertas de la final (28-31), pero aquel meritorio torneo no podía quedarse sin botín, logrando subir al último escalón del podio ante Catar en la 'otra final' (23-35).

Sarmiento y Delgado, ídolos

«Este tipo de concentraciones me ayudan a organizarme mejor, a exigirme más no solo en lo deportivo sino también en los estudios y en mi tiempo libre», afirma Álvaro. «Aprendes a convivir con gente de todos los lados, a descubrir distintas inquietudes y formas de pensar». Díaz exhala madurez a pesar de su juventud, teniendo como ídolo al genuino Daniel Sarmiento, si bien también contempla como referente «a Alberto Delgado. Al ser tres años mayor que yo (20), es al que tenía más cerca para aprender. Siempre quise aprender de él», señala del también galdense, campeón europeo juvenil y oro mundialista junior.

«Están surgiendo varios jugadores canarios en los últimos años y, además. el balonmano femenino de las islas está en un momento más que dulce. Creo que este deporte está viviendo un buen momento en Canarias».

Ahora Díaz retoma la temporada con el Gáldar «con muchas ganas e ilusión, con el objetivo de meternos en la lucha por el ascenso. Y también me gustaría continuar dando pasos hacia adelante con la selección», concluyó la gran perla grancanaria.