Álvaro Déniz, Pollo de Moya III, cuelga la ropa de brega de forma definitiva

El ultimo puntal A que ha dado la isla de Gran Canaria, Álvaro Déniz, pollo de Moya III, confirma CANARIAS7 que, a sus 33 años, deja definitivamente la lucha canaria.

El expuntal del Estrella llevaba dos temporadas retirado por una lesión de espalda, pero ya recuperado, por su cabeza había pasado la idea de volver a los terreros . «Con el parón por la pandemia, todos saldríamos en las mismas condiciones», llegó a declarar a este periódico el pasado mes de diciembre.

También había comentado que para volver solo lo haría luchando con su hermano Ismael Déniz, pollo de Moya IV, y esas palabras fueron tenidas en cuenta por los nuevos rectores del Castillo, que le ofrecían intentar esa posibilidad para verlo de nuevo en los terreros.

Las circunstancias profesionales actuales le hacen imposible compaginar la lucha y su empresa- tiene un barco de pesca-.

«Hay que saber en que momento uno tiene que dejarlo y creo que ya ha llegado ese día. Ahora tengo mi empresa, tengo otras prioridades y es hora de pasar página», expone.

El de Moya no se alejará definitivamente del vernáculo deporte. «Le prometí a Pacuco Guedes que si el Castillo salía, le echaría una mano en lo que pudiera», manifiesta Déniz.

«Me llamó media Canarias»

Durante este tiempo, Álvaro ha tenido muchísimas ofertas, no solo la del Castillo. «Me ha llamado media Canaria. Nunca pensé que eso pudiera ocurrir, que me hicieran tantas ofertas para regresar . Ya es el momento de decir adiós, porque no podría entrenar como debo, por mis obligaciones profesionales y ante todo hay que ser honestos, por tanto la decisión es definitiva», dice.

Los equipos que recordarán este fantástico luchador y mejor persona, que con su hermano Ismael Déniz, escribió una de las páginas más emocionantes del vernáculo deporte y que dieron la vuelta al mundo, cuando en la final de liga entre Estrella y Gáldar en 2018, con 11-11, se negaron a enfrentarse entre ellos, siguiendo la tradición de no luchar los hermanos entre sí, han sido desde sus inicios: el Mollense, Guanarteme, Castillo del Romeral, Victoria de Tenerife en dos ocasiones, Playa Honda en Lanzarote , Tijarafe en La Palma; terminando sus días en su isla natal, en las filas del Unión Sardina y el Estrella, último club que lo vio de corto.