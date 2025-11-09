El Almogarén, líder en solitario de Primera tras vencer al Castro Morales
Lucha Canaria ·Una luchada equilibrada (12-11) donde, como era normal, al final quedaron en pie los puntales de ambos equipos
Pedro Reyes
Las Palmas de Gran Canaria
Domingo, 9 de noviembre 2025, 16:30
El Almogarén se sitúa líder en solitario de la primera categoría al derrotar 12-11 al Castro Morales en una luchada equilibrada y donde como era normal, al final quedaban en pie los puntales de ambos equipos.
El PB Álvaro Déniz había puesto el 11-10 de manera cómoda y salían al terrero el PA visitante Kevin Acosta y el PC local, Cristo Hernández 'Pollo del Callejón VI'.
El luchador palmero no pudo con el grancanario que se defendía muy bien y así fueron cayendo las amonestaciones hasta la eliminación de ambos y al quedar Álvaro Déniz por detrás, el triunfo fue para los de Valsequillo 12-11.
Clasificación de Primera
Tabla de Primera
-
1
Almogarén: 6 puntos
-
2
Castro Morales: 3 puntos
-
3
Gáldar: 3 puntos
-
4
Castillo: 0 puntos