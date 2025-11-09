Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo del Pollo del Callejón VI en plena acción. Pedro Reyes

El Almogarén, líder en solitario de Primera tras vencer al Castro Morales

Lucha Canaria ·

Una luchada equilibrada (12-11) donde, como era normal, al final quedaron en pie los puntales de ambos equipos

Pedro Reyes

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 9 de noviembre 2025, 16:30

Comenta

El Almogarén se sitúa líder en solitario de la primera categoría al derrotar 12-11 al Castro Morales en una luchada equilibrada y donde como era normal, al final quedaban en pie los puntales de ambos equipos.

El PB Álvaro Déniz había puesto el 11-10 de manera cómoda y salían al terrero el PA visitante Kevin Acosta y el PC local, Cristo Hernández 'Pollo del Callejón VI'.

El luchador palmero no pudo con el grancanario que se defendía muy bien y así fueron cayendo las amonestaciones hasta la eliminación de ambos y al quedar Álvaro Déniz por detrás, el triunfo fue para los de Valsequillo 12-11.

Clasificación de Primera

Tabla de Primera

  1. 1

    Almogarén: 6 puntos

  2. 2

    Castro Morales: 3 puntos

  3. 3

    Gáldar: 3 puntos

  4. 4

    Castillo: 0 puntos

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres muertos y quince heridos en una jornada trágica en el mar en Tenerife
  2. 2 Espectacular persecución policial en Las Palmas de Gran Canaria con varias colisiones y dos detenidos
  3. 3 Vive a sus anchas en las Alcaravaneras
  4. 4 Muere un motorista tras caerse por una ladera en Telde
  5. 5 Científicos de la ULPGC descartan que la muerte masiva de lubinas se deba a una infección o un parásito
  6. 6 La Aemet señala el día en que se abrirá el grifo de las lluvias persistentes en Canarias
  7. 7 Con caretas de Halloween: la Policía investiga si los detenidos tras una accidentada fuga son los enmascarados del atraco de La Feria
  8. 8 Moisés García y su familia piden ayuda tras la orden de desahucio: «Nos quedan cuatro dias y no sabemos a dónde vamos a ir»
  9. 9 Arranca la obra submarina de Salto de Chira
  10. 10 Dónde saborear Gran Canaria, según la creadora de contenido Priscila Betancort

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Almogarén, líder en solitario de Primera tras vencer al Castro Morales

El Almogarén, líder en solitario de Primera tras vencer al Castro Morales