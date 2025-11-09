El Almogarén, líder en solitario de Primera tras vencer al Castro Morales

Una luchada equilibrada (12-11) donde, como era normal, al final quedaron en pie los puntales de ambos equipos

Pedro Reyes Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 9 de noviembre 2025, 16:30 Comenta Compartir

El Almogarén se sitúa líder en solitario de la primera categoría al derrotar 12-11 al Castro Morales en una luchada equilibrada y donde como era normal, al final quedaban en pie los puntales de ambos equipos.

El PB Álvaro Déniz había puesto el 11-10 de manera cómoda y salían al terrero el PA visitante Kevin Acosta y el PC local, Cristo Hernández 'Pollo del Callejón VI'.

El luchador palmero no pudo con el grancanario que se defendía muy bien y así fueron cayendo las amonestaciones hasta la eliminación de ambos y al quedar Álvaro Déniz por detrás, el triunfo fue para los de Valsequillo 12-11.

Clasificación de Primera

Tabla de Primera 1 Almogarén: 6 puntos 2 Castro Morales: 3 puntos 3 Gáldar: 3 puntos 4 Castillo: 0 puntos

Temas

Lucha canaria