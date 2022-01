El año que el Ajódar de Guía tocó el cielo

La lucha canaria siempre tuvo en el norte grandísimos luchadores. Ya en siglo XIX, en 1868, Mariano Santana era un guíense difícil de batir y se escribió mucho sobre sus desafíos con Matías Jiménez, el invencible. En 1886 se crea un equipo de la zona que se convirtió en uno de los más potentes de Canarias, con hombres como Antonio Estévez, el Pollo de Reina, los hermanos Manolo, Severo y Siso González, Manuel Vitorino, Basilio y Bernardo Ramírez, Juan Osorio, Juan Pina y, más tarde, Chano Padrón, conocido como el Pollo de Guía. Derrotó a todos los equipos de la provincia e incluso Juan Pina, que era herrero y con gran fuerza en sus brazos, pero pequeño de estatura, tumbó varias veces al gran Mandarria. Así lo explicaba Juan Dávila en un reportaje de Infonorte digital de 2013.

En la década de los 40, Francisco León García fundaba el Ajódar de Guía, solo con luchadores de Guía y Gáldar, sin poder precisar la fecha exacta, pero fue uno de los equipos que se federaba y en 1946 y sería uno de los cuatro que lucharon en la primera liga provincial de Las Palmas, donde obtuvo un meritorio segundo lugar, que refrendó posteriormente también con el subcampeonato de Canarias de ese año, que ganaban Los Guanches.

El año 1947 comenzaba en la lucha canaria con un nuevo torneo liguero llamado Copa de Las Palmas, que se iniciaba con una nueva norma, donde ningún luchador podía derribar a más de cuatro contrarios y que a la postre sería decisiva en el desarrollo del campeonato. Al final de la misma, los equipos de Adargoma y Ajódar llegarían empatados en el primer lugar, por lo que hubo de celebrar una luchada de desempate, el 30 de marzo, que fue favorable a los de la capital por 12-8, pero la crónica de Falange la hace más igualada que el resultado final. «Ganó el Adargoma, de la misma forma que pudo vencer el Ajódar. Porque el encuentro de ayer era un clásico «cara o cruz». Y la moneda cayó de cara... aunque muy bien pudo caer de canto si Guajiro elimina a Polonio y a Pollo de Pájara... Pero no fue así y salió cara, para regocijo de los «adargomistas», que no pudieron ocultar su alegría», valoró.

El domingo 11 de mayo de 1947, los Guanches hacen su última luchada venciendo 12-11 al Ajódar de Guía en Arucas, aunque ya se vislumbraban problemas internos que terminarían con la disolución de dicho equipo, días más tarde acabando regados sus luchadores por el resto de clubes. El que más beneficio obtuvo fue el Ajódar, que se hizo con los servicios de Manuel Marrero, Pollo de Buen Lugar y Pepe Araña, Pollo de Arucas, sus dos primeros espadas y que le habían dado los títulos el año anterior a los de Arucas. El conjunto de Guía se convertía en un rival temible para sus adversarios y el equipo a batir de ese año. La Provincia el 29 de mayo titulaba que «Con Marrero, el Ajódar es invencible», quedando claro quién era el equipo favorito de esta campaña.

La competición debía comenzar el 15 de junio con los cuatro equipos de primera: Adargoma, Tumbador, Ajódar y el nuevo equipo del Castro Morales, que contaba con El Faro de Maspalomas como máximo puntal, tras dejar el Adargoma y que también deseaba contar con Alfredo Martín el palmero, pero tenía ficha también por los de San José. Hubo muchos problemas para empezar la competición porque muchos luchadores del Castro no querían luchar mano abajo, como decía la norma federativa; la duda si Alfredo Martín el palmero podría luchar también con el nuevo equipo teldense, pues estaba fichado por el Adargoma hasta el 31 de diciembre o si le condonarían la sanción de seis meses a Manuel Marrero, Pollo de Buen lugar por no ir al último encuentro de combinados celebrado, pues había alegado una lesión, además de la sanción de un mes a Pepe Araña, Pollo de Arucas por la misma razón, por lo que al principio del mismo, hasta la solución de estos problemas, se suspendieron dos encuentros por no comparecer los de Telde y Guía.

El mismo Ajódar se había negado a luchar en el debut ante Tumbador, por lo que le dieron la luchada por ganada igual que al Adargoma ante el Castro Morales por la misma razón. El posterior triunfo del Adargoma sobre los del Puerto de la Luz les puso líder.

El compromiso de una luchada con el Tinguaro a final de junio y las votaciones en el referéndum nacional volvía a retrasar las luchadas de la liga dos semanas más.

Una reunión de la Federación con los equipos logro salvar el campeonato y la competición se reanudaba con todos los problemas resueltos, pero con una derrota los teldenses y los de Guía en el casillero y pendiente del recurso del Pollo de Buen lugar.

La primera luchada en la que se presentaron fue con el líder Adargoma y sin sus dos flamantes fichajes, alineando el Ajódar a Víctor Almeida Artillero, Salvador Díaz Pollo de Anzo, Manuel González Guajiro, Tomás Santana Canarito, Santiago Almeida cubano II, Juan Tacoronte Calero II, Santiago Moreno Cubano I, Miguel Jorge Calero III, José Álamo Seito, Faustino Padrón Faro de la Atalaya, Pedro Mederos y Valentín Cruz, donde Artillero y Pollo de Anzo se bastaron para vencer 12-10.

El Castro ganaba 12-11 al Tumbador y la siguiente luchada sería también contra el conjunto de Marón, pero ya con Manuel Marrero al que se le suspendió la sanción que le quedaba y con Pepe Araña, cumplida la que tenía de un mes. Sin usar a sus figuras, dominaba la luchada por un amplio 12-4 colocándose líder con Adargoma con cuatro puntos, por dos del resto de los equipos. El triunfo del Castro Morales con un Faro de Maspalomas inconmensurable por 11-12 al Adargoma, le igualaba en el liderato con el Ajódar.

El Adargoma no se rendía y lograba los dos puntos frente al Tumbador y en la luchada estelar, el Ajódar vencía al Castro Morales, ya que los teldenses al tener al Faro lesionado no se presentaron al choque a pesar de contar con el palmero, aunque no estaba en buena forma. Esta victoria parecía que ponía el campeonato en bandeja pendiente de la luchada ante Adargoma, al que no dio opción, ganando por 12-9 con un Cubano I estelar, tumbando a Matoso y facilitando el triunfo y medio campeonato para los de Guía. El triunfo de Castro Morales 12-9 ante Tumbador aplazaba el título para la última luchada. El 31 de agosto los de Guía derrotaban a los de teldenses tras darle las dos seguidas el Pollo de Buen Lugar al Faro de Maspalomas, vigente campeón de Canarias individual, dejando el marcador en 12-8.

Tras lograr el provincial de Las Palmas, el título de Canarias se tenía que decidir enfrentándose al Tinguaro, campeón tinerfeño que tenía en sus filas al Pollo de San Andrés, Pancho Camurria, Vicente Perdomo, el Pollo de Tacoronte o Ramón Santos, el Pollo de la Victoria. Dos semanas antes habían derrotado en sendos amistosos por 12-11 y 12-9 celebrados en Guía y en el Campo España de la capital grancanaria al Pérez Abreu, segundo clasificado en la liga de Tenerife.

El 26 de octubre en el Campo España, el choque de ida se decantó por los guíense por un contundente 12-7. Artillero puede con el tridente de peso visitante, Pollo de Tacoronte, el Pollo de San Andrés y Ramón Santos; el Pollo de Anzo con Camurria como luchadas más destacadas, donde por lesión, no estuvo Manuel Marreo, Pollo de Buen lugar y Pepe Araña no tuvo que salir al terrero.

La vuelta en Tenerife se disputaba un 25 de noviembre y el triunfo volvió a ser de los grancanarios que tampoco tuvieron que utilizar a Manuel Marrero, Pollo de Buen Lugar, ya recuperado de su lesión, pues Artillero , Pollo de Anzo y Pepe Araña se bastaron para derrotar nuevamente a toda la plana mayor del Tinguaro, con la colaboración de Santiago Moreno, Cubanito I, que dejó a Julio Melián y Baldomero Reyes, la media del conjunto tinerfeño, fuera de combate, consiguiendo de ese modo la segunda edición del Campeonato de Canarias por equipos de manera contundente.

El periódico tinerfeño Aire libre destacaba al conjunto grancanario. «No podemos pasar por alto la calidad de la gente de Las Palmas como Artillero, Pollo de Anzo, Araña, Guajiro, Cubano I o Cubano II. Sentenciando, venció el Ajódar por tres luchas de ventaja, que unidas a las cinco luchas sacadas por nuestros vecinos en el encuentro de Las Palmas, hacen una ventaja de ocho luchas, que ya está bien», recogió la edición de ese medio.

El club desaparecería en 1949, aunque en 1960 el Kruger de Gáldar se convertiría en otro club llamado Ajódar, pero que no tenía que ver con el anterior, si bien su primera luchada la llevó a cabo en Guía en enero de ese año ante el Vencedor.

En el año 2009 el Ayuntamiento de Santa María de Guía otorgaba al club Ajódar la medalla de oro de la ciudad, un reconocimiento que recogía Santiago Almeida, Cubanito II, en nombre de todos sus compañeros.

Hoy en día, todos los componentes de ese gran equipo que hizo historia a nivel insular y regional deben estar bregando en algún lugar del cielo.