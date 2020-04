«Ahora hay que intentar mitigar la pérdida de condición física»

— Siempre se habla de la UD Las Palmas, Barça o Madrid, pero ¿cómo llevan los clubes modestos de la Tercera División canaria el confinamiento?

— Pues con bastante incertidumbre, porque un día se dice una cosa, otro día se dice otra pero realmente no sabemos qué va a pasar, lo que sí sabemos es que tenemos unas ganas tremendas de que todo esto acabe y se pueda reanudar la competición, siempre y cuando no se comprometa la salud de nadie.

— Los grandes equipos y los jugadores, con sus sueldos millonarios, tienen patios que parecen campos de fútbol en sus casas. Eso debe ser fácil. El problema radica en hacerlo siendo más pobre. ¿Cómo se entrena un futbolista en un hogar de 75 metros cuadrados?

— Obviamente tenemos que adaptar los entrenamientos a las circunstancias de la mayoría de los jugadores, que como tú dices, son espacios reducidos. Algún que otro jugador tiene una buena azotea o un buen terreno donde se pueden hacer otro tipo de ejercicios de resistencia, por ejemplo.

— Como preparador físico de la UD San Fernando, ¿qué pautas les ha marcado a sus jugadores para que no pierdan el ritmo de competición?

— Se les ha marcado un planning que aborda ejercicios de movilidad dinámica, fuerza y resistencia para tratar de mantener su estado físico durante la cuarentena. También les suelo enviar infografías, nuevos ejercicios y rutinas para que no hagan siempre lo mismo y mantenerlos tanto informados como actualizados

— Dicen muchos profesionales que es imposible mantener la forma física. ¿Qué hay de cierto?

— Con este parón, los futbolistas probablemente perderán de forma parcial las adaptaciones producidas por el entrenamiento. Con el planning que se les ha pautado, se intenta mitigar esa pérdida de condición física. El fútbol es mucho más que un entrenamiento individual en casa, es decir, los jugadores están entrenando en casa, pero no entrenan realmente al fútbol: en el césped y con botas, con el balón de por medio, con compañeros y adversarios.

— ¿Controlan lo que hace cada futbolista o no tienen mecanismos para llevar un seguimiento exhaustivo?

— En la manera que se puede, sí. Les pedimos que nos manden foto del peso de cada uno, que se controlen la alimentación, que es fundamental, e incluso varios jugadores me han mandado de manera personal y voluntaria diversos vídeos desarrollando el planning pautado.

— A nivel de equipo, ¿este parón ayuda o perjudica? Estaban mirando hacia arriba en la tabla.

— Realmente eso lo veremos cuando se reanude la competición, pero sí que es verdad que antes del parón estábamos en el mejor momento de la temporada (últimas nueve jornadas, ocho victorias y una derrota contra el Mensajero, fuera). Estábamos a dos puntos del líder (Tenisca) e incluso con un partido menos.

— ¿Qué tal lleva el club la supervivencia económica teniendo que parar un mes de manera forzosa debido al coronavirus?

— Santi Hidalgo, que es el director deportivo del primer equipo, nos llamó individualmente y nos tranquilizó con ese tema. Tanto él como Serafín (el presidente) nos han dado bastante tranquilidad y confianza.

— ¿Tema físico a un lado, ¿han incidido en el apartado mental?

— Ese factor es clave, por eso les hemos comentado que intenten mantener sus rutinas y, sobre todo, ejercitar la mente mediante la lectura, Sudokus, juegos que obliguen a pensar y concentrarse. Además de eso, el plano físico es fundamental: hacer ejercicio físico para conseguir una mayor activación cerebral.

— ¿Cuáles son los posibles escenarios que maneja el club para cuando se reanude la competición?

— Sinceramente no he hablado nada de eso con los dirigentes del club. Me preocupo por los futbolistas y por su estado físico, que al final son los que juegan y los que deben tener un rendimiento óptimo para conseguir los objetivos propuestos.

— ¿Plantean una minipretemporada? El riesgo de lesiones podría ser altísimo sin una buena puesta a punto...

— Las últimas noticias al respecto nos dicen que, en tal caso, tendríamos 15 días antes de que se reanudara la competición. La primera semana tras el parón se parecería mucho a la primera semana de pretemporada, el objetivo sería adaptar a los jugadores al contexto futbolístico con ejercicios globales integrados en las sesiones, nada de tareas analíticas (no trabajamos prácticamente este tipo de tareas ni en pretemporada ni en temporada, todo integrado en el juego). La segunda semana seguramente sería típica de competición, ya que al final de dicha semana tendríamos el primer partido tras la cuarentena. Después de estos periodos transitorios , entre cuatro y ocho semanas, se suele elevar el índice lesional, por ejemplo, en el recto anterior del cuádriceps, ya que los jugadores durante este periodo no realizan golpeos a portería.