El día en el que el Agüimes tocó la gloria

La historia dice que la lucha canaria en Agüimes tenía un gran arraigo e importancia desde el siglo XVIII, donde hay confirmación de la misma. De hecho, el equipo nació a finales de la década de los 30 del siglo pasado, después de llamarse primero la Agrupación de Luchadores de Agüimes, cuando no existía federación, pero no se daba de alta hasta muchos años más tarde. Los encuentros contra sus vecinos de Ingenio en esa época o contra Telde, el siglo anterior, son de los más importantes de la historia de este deporte en la isla de Gran Canaria.

Lo que nadie imaginó es que el equipo sureño iba a vivir una aventura extraordinaria en la campaña más extraña que se conoce por la aparición de la covid-19 y las situaciones planteadas. El Cabildo de la isla quería que hubiera lucha de Primera y subvencionaba a los clubes que salieran con 25.000 euros, pero ni con esas se pudo reunir un numero adecuado de equipos. Al principio se apuntaron a la idea cinco entidades, pero al comienzo de la campaña, solo Gáldar y Agüimes estaban en condiciones de competir en la máxima categoría. Para estar en activo, el conjunto norteño luchaba en la liga de Tenerife y el Unión Agüimes en la de Fuerteventura, además de la competición regional.

Con estos antecedentes se decide que, en una luchada que se celebraría en Vecindario el 18 de octubre de 2019 entre ambos clubes, disputen el título de liga de dicha temporada.

El Unión Gáldar era el gran favorito antes del enfrentamiento. Su plantilla era más compensada que la del Unión Agüimes, que además estaba con graves problemas, pues su puntal B, Ricardo Rodríguez, Medianito IV, venía con una bajada de peso importante y que le daba pocas opciones contra otros puntales de su categoría. Por su parte Jonay Alemán, puntal C, estaba con una operación del brazo que le impedía luchar en condiciones, además de inconvenientes físicos de otros luchadores.

La diferencia entre ambos clubes se vio en el resto de la campaña. Hasta la suspensión de la competición, los galdenses mantenían el tipo en la liga de Tenerife y en la competición regional, por el contrario, los sureños realizaban un resto de temporada nefasto. En todos sus encuentros, solo sumaron un empate siendo los demás, derrotas, tanto en la liga de Fuerteventura, como en la liga regional.

En la final de Gran Canaria, ya desde la salida de los luchadores al terrero, en el ambiente flotaba algo diferente. Los sureños con Pepe Alemán al timón, saltaron al terrero muy centrados, muy motivados al saber que casi todo el mundo les daba por perdedores y ciertamente la diferencia entre ambas escuadras por el tema físico era importante. Aun así, los lagarteros hicieron una buena luchada pues Tomas del Toro, Néstor Mejías y Jonay Roque mantuvieron la igualdad en el encuentro a pesar del potencial galdense, hasta el 7-7. La separación de Carlos Santana y Manuel Ángel Rodríguez dejaba el 8-8, pero los norteños, con sus primeras espadas, daban un arreón casi definitivo y ponían el 11-8 a su favor, que parecía decisivo para los de Juan Martel, pues solo quedaba en pie Medianito IV, quedándole al Unión Gáldar, su tridente, Fafi Martín, Rayco Santiago y Moisés Pérez, además del destacado C, Kike Ojeda.

Medianito IV se hizo grande esa noche aumentando su leyenda. Pudo con todos, aunque con Fafi Martin por amonestaciones, y los suyo se alzaron con un título que casi nadie esperaba, menos sus luchadores y su mandador, que logró que dieran lo máximo, en un día que ya ha pasado a la historia del Unión Agüimes y de la lucha canaria.

Los nervios del presidente

La gesta la recordaba estos días su presidente Fernando Méndez, en su terrero de Las Crucitas. «La verdad que no creía que mi equipo podía ganar la final. No me imaginaba que Ricardo pudiera con Rayco Santiago. No esperaba que hiciera lo que hizo. Es verdad que estaba muy motivado, pero no pensé que pasara del puntal C del Gáldar, pero hizo una gran noche y nos dio una gran alegría. Fue la única lucha que ganamos en toda la temporada, y el equipo fue de mal en peor entre las lesiones, la bajada de peso de Ricardo, ausencias por motivos laborales, estábamos muy mal. Tuvimos la suerte de conseguir el título», dice. El presidente solo pensó que podía tener posibilidades de ganar después de tumbar Ricardo Rodríguez, Medianito IV, a Rayco Santiago. «Para mí era el hombre a batir y tenía la esperanza que pudiera aguantar las embestidas de Fafi. Por ello, ya empecé a creer que se podía lograr la victoria, aunque quedaba bastante», añade-

Fernando rescata una anécdota de aquel día: «La final fue igualada, fue bonita, pero me pasé la mitad de la misma en el vestuario por los nervios y la tremenda presión que no podía aguantarla. También pensaba lo que nos quedaba por sufrir el resto de la temporada, como así fue, y he de confesar que la pandemia, desde el punto de vista egoísta, nos hizo un favor, ya que si llegamos a terminar la campaña como estábamos, derrota tras derrota y sin conseguir triunfos, hubiera sido insufrible y muy duro para el club». El presidente reconoce algo que pocos sabían. «En esa final aposté económicamente contra mi equipo y la perdí, pero a gusto, porque la verdad no pensaba que podíamos ganar, pero nos llevamos una gran alegría con el título».

Para la temporada 21/22 estaba pendiente de si hay cambios en la estructura de los equipos como se está rumoreando. «Si se hace, a mí no me afecta porque yo tenía planteado un puntal A - Kevin Acosta- un destacado A y dos B, los tres de fuera, además de tres destacados C de la isla. En principio tenemos acuerdos verbales con los luchadores y la intención es seguir con los mismos cuando se reanude todo. Si cambia las clasificaciones quedarán luchadores libres e igual haremos alguna modificación», detalla.

Y no tiene claro que haya liga de Primera en Gran Canaria. «Creo que aquí no habrá competición en la máxima categoría, me gustaría y deseo equivocarme. Hemos pensado ir a la liga de Tenerife por comodidad en los desplazamientos y también de los posibles fichajes».

La táctica de Pepe Alemán

Por su parte el mandador de esa noche, que además luchó también, Pepe Alemán, comenta sus impresiones sobre el gran momento. «Pasé una semana muy nervioso, pensando como podíamos darle la vuelta al tema ya que todos nos daban como perdedores, pero en deporte todo es posible y en lucha más. El primer instante clave era la eliminación de su juvenil que nos hizo mucho daño. Ahí empezó a cambiar la luchada, por eso llegamos igualados», asegura.

Lo de Medianito IV era otro tema y así lo expresaba. «Estaba mal por lo del peso, pero es un gran campeón y esa semana fue diferente. Su grado de concentración y motivación fue espectacular en los entrenos y quería demostrar su valía. Siempre se crece en los grandes acontecimientos». La alegría por el triunfo fue además de por el equipo, «por la gente de Agüimes que se merecían una satisfacción. El ver a la gente del pueblo muy feliz, para mí era lo máximo, pues fue muy sufrida y fue una noche para guardar por el gran espectáculo que vivimos y una enseñanza para todos».

El orgullo del héroe palmero

El gran triunfador fue el puntal palmero que, desde su isla natal, donde seguirá su carrera luchística en el Tamanca Las Manchas, evocó aquella jornada memorable: «Era un año complicado, con ganas, pero había bajado mucho peso y para defender la categoría, 94 kilos es poco, pero en una final te vienes arriba, te ilusionas. No éramos los favoritos ante un gran Gáldar con un magnifico equipo, gente muy fuerte y un gran puntal como Fafi Martín por lo que el triunfo iba a ser muy difícil. Una final es una final y teníamos ganas porque nos lo jugábamos a una carta y lo dimos todo. Se nos fueron en el marcador tras estar equilibrada la luchada y me quedé en un 11-8, pero no me vine abajo ya que era importante el triunfo para el equipo y para mí. Al principio pensé que debía ir paso a paso y que tenía que sorprenderlos a toque de pito. Cuando agarré con Rayco así lo hice y me dio ánimos para seguir remando. Después logré sacar a Fafi por amonestaciones. Me quedaba Moisés un tipo muy fuerte y buen luchador, por lo que la tenía que jugar a toque de pito y no fallar. Cuando lo derribé y vi a la afición y mis compañeros celebrándolo, estallé de alegría y felicidad porque le pude dedicar el triunfo al pueblo de Agüimes y mis compañeros». El puntal del Agüimes ese día, tenía otro secreto para estar más motivado. «Tenía mi familia en la grada y que vieran la victoria era un aliciente», confiesa.

Medianito IV alababa la actitud de todo el equipo. «Estábamos todos muy centrados, con ganas de demostrar que éramos capaces de ganar a pesar de no ser los favoritos y que el año era complicado porque había grandes clubes y yo no estaba en el peso ideal para defender la categoría de puntal B, pero salió bien».

Por último, recordaba cómo fue su paso por el conjunto sureños. «Fueron tres temporadas en Agüimes donde ganamos dos ligas y una copa y creo que tres títulos con el peso que tenía es un buen balance para mí, pues hoy en día es complicado con ese peso ante otros puntales. En cada lucha que hice, intenté dar lo máximo y estoy tranquilo, porque lo dimos todo».

La gran esperanza ahora del veterano puntal ahora es que «se normalice la situación para volver a los terreros nuevamente».