Adiós a Kimbo, uno los grandes del boxeo canario

Lo fue todo en el mundo del boxeo. Doble campeón amateur de España del peso pluma (1957 y 1958), 49 combates como profesional, célebre por peleas con estrellas como José Legrá, Pedro Casrrasco, Sombrita, Kid Tano, Kid Gavilán, Howard Winstone y con vitola internacional después de hacer acto de presencia en Inglaterra, Alemania, Bélgica o Francia para mostrar sus detrezas sobre el ring. En Telde, ciudad que le vio nacer el 2 de agosto de 1936, se granjeó el cariño eterno de sus vecinos después de ejercer durante más de tres décadas como taxista y tener una calle a su nombre en el barrio de La Herradura, donde residía. Miguel Calderín, Kimbo, falleció hoy a los 83 años y con él se va uno de los grandes exponentes del deporte canario, dada la magnitud que alcanzó en el apogeo de su carrera. Retirado de la vida pública en los últimos tiempos y refugiado en los cuidados de su mujer, Josefa Benítez, y de su hija, María de los Ángeles, la noticia de su muerte ha provocado hondo pesar tanto en el municipio del que siempre presumió («llevé mi condición de teldense por todos los lugares que pisé», enfatizaba en vida) como en el mundo pugilismo.

Kimbo («me vieron parecido con un personaje de una película de la época que se llamaba así y ya nunca me quitaron el mote») empezó en el boxeo por consejo de su primo Fernando y cobró fama en las fiestas de los barrios («que era lo que se estilaba antes») hasta que le descubrió Quico Monzón, uno de los grandes maestros de la modalidad. «Quico fue fundamental en mi carrera. Me aconsejó que me dedicara al boxeo y me orientó en mis inicios», confesaba en una entrevista concedida a CANARIAS7 en 2012». A partir de ahí, se produjo su despegue. Por pasión («siempre me encató el boxeo») y por necesidad («necesitaba un medio para poder comer y esto me daba el dinero»). Doble campeón de España amateur del peso pluma en los años 1957 y 1958, en 1959 se hizo profesional y, con esta condición, protagonizó 49 combates, de los que únicamente perdió tres.

«Me pegaban poco, yo no dejaba que me tocaran. No me castigaron mucho porque mi condición física me permitía moverme en el ring», decía a propósito de su estilo, basado, efectivamente, en unos pulmones eternos. De algo tenían que valerle sus carreras diarias, con la salida del sol, desde Montaña Las Palmas hasta Valsequillo y su medido régimen de vida («nunca fumé, nunca bebí, descansaba las horas justos, comía lo necesario y hacía todos los sacrificios posibles para estar en plena forma»).

Durante su larga carrera, Kimbo rivalizó con estrellas irrepetibles, duelos de los que nacieron amistades para siempre. Consideraba «un hermano» a Pepe Legrá y con sus compañeros de la escuela canaria forjó un hermanamiento que siempre mantuvo. «Lelo Suárez, Kid Tano, Kid Gavilán, Sombrita, Orteguita, García Gancho, Monsta, Cesáreo... Había una generación fabulosa», recitaba en sus evocaciones emocionadas.

En 1966, con 30 años, decidió retirarse del deporte y centrarse en su familia («mi gran éxito fue casarme con Josefa, la mujer de mi vida») y recibir el aprecio y afecto de todos los que le admiraron con los guantes puestos y al volante de su inconfundible taxi.

Descanse en paz.