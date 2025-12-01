Ferver Tamabada Trail y cómo sentir Gran Canaria en su máximo esplendor

El pasado sábado se celebró la Ferver Tamadaba Trail en Gran Canaria. Más de 900 participantes se echaron a correr por uno de los parajes ... más naturales de Gran Canaria. Un servidor disfrutó por segunda vez de esta prueba de trail que se ha convertido en imprescindible en el calendario de carreras de Canarias.

22 kilómetros de pura montaña. Con salida en San Pedro, en el Valle de Agaete, la media maratón comenzó con una interminable subida hacia la presa de Los Pérez. Luego más desnivel hasta la entrada a Tamadaba, un paraíso para los amantes de la naturaleza. Con 7.500 hectáreas de extensión, de cumbre a costa y dentro de un espacio declarado por la Unesco como Reserva de la Biosfera. Correr por aquí es desconexión, asombro y felicidad. Entre pinos, la degollada del Humo parece que te habla: 'Lo peor ya pasó'.

Una vez arriba, tras haber corrido 11 kilómetros de subida toca un respiro. O no. La bajada a San Pedro no es fácil. El tradicional Camino de Los Romeros es una bajada muy técnica y con mucho desnivel negativo.

Francisco Mateos / C7

Una vez alcanzado San Pedro por la Era de Berbique... pude respirar. Y los músculos más aún. Bocanada de oxígeno para afrontar los últimos 5 kilómetros por el barranco de Agaete. La meta en el polideportivo municipal ya es una realidad. Y un pensamiento: necesitamos muy poco para ser felices. Que bonito es correr por una isla tan agradecida.

Y de la carrera qué decir. La organización a cargo del club de montaña Rungosay, inmejorable (como siempre), hubo dos speakers que animaron a todos los corredores y corredoras, también contó con música en directo, zona de masajes, comida y sobre todo, mucho buen rollo. Para repetir una y mil veces más.

La carrera contó con tres modalidades: la corta de 12 km (+750 m), la media maratón de 22 km (+1.400 m) y la maratón de 46 km (+2.600 m). La corta y la maratón tuvieron el mismo punto de salida y llegada: el polideportivo municipal de Agaete. La media maratón salió de San Pedro, en el valle de Agaete y acabó en el polideportivo.