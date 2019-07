Abián Santana: «En Canarias no te valoran los títulos si no eres futbolista»

— Hace una semana consiguió su segundo título internacional con Kawasaki. ¿Ya lo ha asimilado?

— Sí, tiene mucho mérito conseguir títulos cuando corres en inferioridad con respeto a tus contrincantes. Al final te das cuenta que en Canarias no se apoya ni se reconoce al deportista si no juegas al fútbol o al baloncesto. Da igual si consigues uno, dos o tres títulos corriendo en la península o en el extranjero, que ni las instituciones ni las empresas privadas te apoyan. Ya corro por diversión más que por superación, porque no encuentras ninguna recompensa a los logros.

— ¿Siente que le reconocen más su éxitos fuera que en su tierra?

— Me han felicitado más fuera que en mi tierra por el título. Es más, el equipo que me ha apoyado y dado asistencia es de Córdoba. La gente fuera de las islas tiene más conocimiento sobre el esfuerzo que supone competir en pruebas internacionales. En Canarias se desprecia ese esfuerzo y cuestionan tus logros. Cuando entreno el circuito del Aeroclub, por ejemplo, salen detrás de mí para ver si me pueden coger para compararse y luego desprestigiarme. Mi deporte lo están hundiendo en las islas.

— Tuvo problemas de adaptación a la moto al principio en Jerez, pero en las últimas pruebas ganó las cuatro últimas carreras en Portugal. ¿Esperaba conseguir el título de forma tan holgada?

— La verdad es que no. En esta competición corrimos los cinco primeros del europeo de la temporada pasada y pensaba que, como el europeo estuvo bastante apretado y gané en 2018 con poco margen, pues iba a tener más problemas para conseguir el título, porque además se sumaban los pilotos portugueses en la pelea por la copa.

— Fue tan superior que le sobró una fecha en el calendario...

— Al principio costó. Hay que tener en cuenta que solté la moto en noviembre del año anterior en Valencia y no volví a correr hasta marzo de este año, y eso se nota porque la moto que yo tengo de calle es una BMW con la que quiero correr el año que viene. Son conducciones totalmente diferentes. En la primera carrera de Jerez quedé segundo en una manga y tercero en la otra, por lo que pensé que sería más complicado ganar. Pero poco a poco fui encontrándome mejor, la moto respondió y al final he conseguido sentenciar el título con una prueba, la de Motorland en Aragón, de antelación.

— ¿Renunciará a esa prueba o finalmente correrá en Aragón?

— No voy a correr en Motorland por razones económicas. Participar en cada carrera supone un gasto mínimo de unos 4.000 o 5.000 euros, si es que no te caes o rompes y el gasto se dispara. Todo eso me costeo yo. Por lo que, una vez conseguido el título renuncio a esa última prueba para poder invertir en una moto nueva y en los retos de la próxima temporada. Por eso forcé en Estoril cuando me adelantaron en la segunda carrera, para sentenciar cuanto antes el título y reducir los gastos. Al final, conseguir la victoria e, incluso, marqué el récord del circuito con la Kawasaki. Sin embargo, la marca ni siquiera me ha llamado para felicitarme por haber conseguido dos títulos seguidos.

— A pesar de las dificultades, no arroja la toalla.

— No, por ahora voy a seguir. Porque me gusta y puedo por mi trabajo. Es una pena que pilotos, incluso de las islas, tengan más apoyos sin haber hecho tantos méritos como yo. No quiero parar un año, porque sé que si paro ya no volveré a correr.

— ¿A quién dedica el título?

— A la gente que siempre ha estado a mi lado. A mis amigos y, sobre todo, a mi familia, que me ha permitido seguir mi sueño.

Nuevo reto con BMW

Campeón de todo en Canarias, Abián Santana acumula un subcampeonato europeo de Superstock600 del FIM CEV Repsol en 2015, fue campeón en 2018 de la European Kawasaki Z Cup y el pasado fin de semana se alzó con el título de la Kawasaki Z Cup Ibérica que se corrió entre España y Portugal. Ahora se plantea dar un salto a una copa monomarca con BMW, disputando la próxima temporada la Copa S1000RReayRace. Para eso antes necesita hacerse con una moto y comenzar los entrenamientos los próximos meses para adaptarse a la nueva montura.

«Dependiendo del presupuesto comparé una moto nueva o usada para, si todo sale bien, comenzar a entrenar los últimos meses del año», asevera el piloto grancanario. «Quiero correr esta competición porque se trata de una copa más competitiva, con motos Racing, monturas Superbikes del mundial, lo que supone un nuevo reto para mí. Yo me tengo que costear la moto, Dunlop me suministrará los neumáticos tras llegar a un acuerdo con la marca, mientras que la organización te ayuda en la reparación y mantenimiento de la moto», afirma Santana, ilusionado con el nuevo objetivo.

La S1000RReayRace tiene 8 pruebas, y cada una está organizada con un primer entrenamiento cronometrado, un segundo crono con el formato de la superpole del mundial de superbikes, es decir, divido en tres partes las cuales son eliminatorias para darle más emoción desde antes de la carrera, que consta de 12 vueltas. «Espero poder competir con un poco de ayuda, y ganar otro título», ambiciona Abián.