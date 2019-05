A la búsqueda de la gloria en La Palma

Llegó la cuenta atrás. Este sábado se celebra la 11ª edición de la Transvulcania Naviera Armas y la isla de La Palma ya vive con intensidad sus prolegómenos. Ayer, en el espectacular escenario de la Cascada de Los Tilos, en el municipio de San Andrés y Sauces, se efectuó la presentación oficial de un evento que este año apuesta por la naturaleza y la sostenibilidad.

Anselmo Pestana, presidente del Cabildo de La Palma, Ascensión Rodríguez, consejera de Deportes, Francisco Javier Paz, alcalde de San Andrés y Sauces, Marino Giacometti, de la Federación Internacional de Skyrunning, Héctor Rojas, representante de Naviera Armas, y los corredores Luis Alberto Hernando, Mega Kimmel, Sota Ogawa y Max King destacaron la importancia y relevancia internacional que esta ultra ha cogido en los últimos años, confiando y deseando que se mantenga en un futuro al máximo nivel.

La Palma vive como suya la Transvulcania y eso ya se nota en el ambiente de la Isla Bonita. Los participantes, poco a poco, ya van llegando, la recogida de dorsales se ha abierto y hoy arranca el programa oficial de competiciones con el Kilómetro Vertical Binter, en el Puerto de Tazacorte.

En la Reserva de la Biosfera de Los Tilos, los presentes en el original acto coincidieron en que la Transvulcania «atrapa el corazón de muchísima gente» y cada vez son más los corredores que llegan a La Palma para descubrirla gracias a la prueba.

El sábado, a las 6.00 horas, arrancará el espectáculo con la Ultramaratón, una competición más abierta que nunca y que no contará con los ganadores de la pasada edición. Era conocida la baja de Ida Nilsson, pero ayer se confirmó también la ausencia de Pere Aurell, por lo que el abanico de favoritos es enorme. El británico Jonathan Albon es para muchos el principal candidato, pero no hay que olvidar a hombres de la talla de Marco de Gasperi, Dmitry Mityaev, Jordi Gamito, Diego Pazos, Max King, Sylvain Court, etc. En los últimos años, tras la imposibilidad de que Luis Alberto Hernando participe en la Ultramaratón debido a su compromiso con la selección española de trail en el Mundial, el abanico de favoritos y la incertidumbre de quién podrá ganar en La Palma es enorme, y este año no se queda atrás.

En el capítulo femenino, mujeres como Ragna Debats o Megan Kimmel parten a priori con las máximas opciones, pero durante los 74,3 kilómetros del exigente recorrido entre el Faro de Fuencaliente y Los Llanos de Aridane cualquier cosa puede suceder.

La preparación ha quedado atrás. Meses de esfuerzo y sacrificio darán paso este sábado a un reto con mayúsculas, en una ultra de enorme exigencia, que se complementa con las modalidades Maratón y Media Maratón. La Transvulcania es una seña de identidad de La Palma y exporta su imagen por el mundo.