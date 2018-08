«A Germán Dévora ya le gustaba David García siendo juvenil»

— ¿Recuerda la primera vez que vio jugar a David García?

— Él vivía antiguamente, de niño, en los pisos de La Rosaleda, en Maspalomas, y jugaba con los vecinos, con los chicos de la zona. Se conocían todos y en esas pachangas en la calle comenzó David en el fútbol. Eso hizo que se apuntara en los torneos de fútbol sala que organizábamos en verano. Ahí ya pude verlo en profundidad porque sobresalía por encima de casi todos.

— ¿Por?

— Siendo un crío ya era muy serio. Entraba en la cancha y se le veía concentrado en lo que hacía, tenía, por así decirlo, un comportamiento muy profesional. No es normal que a esas edades se tengan esas cualidades. Pero David, tal y como es hoy, era igual cuando empezó. Entregado, atento a todo, ayudando a los compañeros, con intensidad del principio hasta el final.

— ¿Ahí intuye que hay un jugador en ciernes?

— Veía que podía llegar, pero con prudencia. He tenido muchísimos chavales que apuntan alto, parece que se van comer el mundo y, al final, por la circunstancia que sea, terminan por dejar el fútbol o no pasan de categoría regional. Hay factores, además, que no puedes controlar. Lesiones, situaciones familiares.. David podía haber sido uno de ellos.

— Contó el propio David García que usted tuvo que convencer a su familia para que le dejaran jugar en el Maspalomas...

— Así es. Eso fue lo más complicado porque su madre le cruzaba de la mano hasta en los pasos de peatones. Lo cuidaba y protegía muchísimo y eso de jugar al fútbol no terminaba de convencerle. Pero acabó aceptando. José, su padre, fue un caballero siempre. Tanto a él como a su mujer lo que le preocupaba siempre es que David tuviera un comportamiento adecuado, que fuera educado y respetuoso. Nunca me preguntaban si jugaba o marcaba goles. Pero siempre me pedían cuentas sobre si se portaba bien. Ellos querían que se formara como persona y le inculcaron unos valores fabulosos y lo consiguieron. De hecho, David siempre ha sido una persona humilde, detallista, que tiene los mismos amigos de toda la vida como Pollo o Aníbal, que se acuerda de sus orígenes y de su gente.

— ¿Cree que esa actitud de sus padres es una de las claves para que haya tenido esta carrera tan prolongada y ejemplar?

— Sin duda. David le debe muchísimo a sus padres porque, insisto, le exigieron ejemplaridad en todo y eso lo ha llevado a su vida de futbolista. Sacrificio, trabajo, dedicación, el valorar lo que se tiene, respeto a todos, educación, no tener afán de protagonismo... Ojalá todos los padres de los chicos que empiezan a jugar tuvieran la manera de ser de los de David. Recuerdo que su padre me estrechó una vez la mano, empezando David, y me dijo que jamás se metería a opinar sobre asuntos deportivos del chiquillo, que para eso estaba yo. Y cumplió como un caballero.

— Hable de sus inicios en el Maspalomas ya con ficha federativa...

— ¡Empezó de delantero centro en el alevín! Lo que son las cosas. Y no lo hizo mal porque terminó siendo el máximo goleador del equipo. Y eso que no jugaba siempre, pues cuando tocaba ir fuera de casa, él no podía. Sus padres lo llevaban a Valleseco con sus abuelos, por lo que jugaba cada quince días, a menos de que el partido fuera en sábado. En definitiva, se adaptó muy rápido a toda la dinámica del equipo y sacó a relucir su capacidad.

— ¿Cuándo lo recicla como defensa?

— En cadete y juveniles ya era lateral. Progresó una barbaridad. Un día me llama Ramón Medina, el seleccionar de Canarias, y me pide un central para la Copa del Atlántico, pues se le había lesionado un futbolista y quería un cuarto zaguero por si surgían inconvenientes. Le advertí a Ramón de que le iba a mandar a un chico que acabaría ganándose el puesto. David llegó a última hora, siendo un completo desconocido para todos. Y fue titular en la competición, destacando y haciéndose valer.

— Ya entonces cree que su apuesta era buena...

— A esa edad ya tienes más argumentos para pensarlo, evidentemente. Un juvenil ya te dice si va para arriba o no. Él cubrió todas la etapas de manera admirable, siempre en crecimiento y con una madurez tremenda. Por su carácter, quería pasar desapercibido pero era imposible, llamaba la atención por su rendimiento, por su colocación, por todo lo que hacía.

— Lo inevitable es que se acabara yendo a un club de mayor potencial como así fue...

— Del Vecindario vinieron a ver a otro jugador y algo entendían porque, al final, hablaron conmigo y me dijeron que el que les gustaba era otro, era David. Y lo firmaron.

— ¿Qué pasó para que el Universidad lo rechazara?

— David probó con ellos pero desconozco el criterio que tuvieron con él. No lo valoraron y acabó en el Vecindario. Creo que, al final, fue mejor para él irse al Vecindario, como así se ha visto. Quique Santana, que era entonces el técnico del Vecindario, me dijo medio en broma cuando lo firmaron que me olvidara de él, que ya no volvía para el Maspalomas.

— Y de ahí a la UD y al infinito.

— Todo lo bueno que le ha pasado a David ha sido merecidísimo. No tengo palabras para describir mi admiración por él a nivel profesional y a nivel humano.

— ¿Imaginaba que alcanzaría y superaría el récord de partidos oficiales de Germán Dévora con la camiseta de la UD Las Palmas?

— Al acabar un partido de juveniles entre el Maspalomas y el Victoria, se me acercó Germán Dévora y me dijo que le gustaba «ese chico», refiriéndose a David. Que le veía preparado para grandes cosas. Ahora recuerdo esa anécdota y se me ponen los pelos de punta porque, con los años, miren lo que ha pasado. Germán se recorría todos los campos, al igual que Pepe de la Rosa, y controlaba a la cantera. Le bastó ver un rato a David y saber que ahí había madera. Pero intuir que David iba a estar quince años consecutivos en la UD, que iba a destacar de esa manera... Es que es impresionante. Nadie podía pensar esto porque el fútbol es muy caprichoso y no siempre premia al que lo merece. En el caso de David, el fútbol ha sido justo.

— ¿Ha podido felicitar a David García por su récord?

— Con David he tenido la fortuna de mantener siempre el contacto y la relación. Ha venido a dar charlas a la cantera, a visitar a los que empezaron con él. Me llama a mí, lo llamo a él... Jamás perdimos el contacto y, con lo que ha sido, para mí es un orgullo y un lujo. Siempre me sentí muy querido por él, al igual que toda la gente del Maspalomas y de su pueblo. Por eso prefería hablarle cuando ha pasado malos ratos. Porque cuando las cosas van bien, sobran los amigos. Pero sí, he hablado con él y le he dicho que siga como siempre.

— Para un entrenador humilde y trabajador como usted, ¿qué significa que un alumno suyo como el capitán de la UD, que ha llegado a la cima, siempre le nombre y le considere cuando repasa su carrera?

— ¿Qué quiere que le diga? Para mí fue un honor verle crecer y, también, seguirle cada año. Pero David es así. Una persona impresionante. Conmigo y con todos.