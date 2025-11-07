Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 7 de noviembre de 2025
El consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo, acompañado por Nicolás Villalobos, Bárbara Svehlakova y Daniel González. C7

Gran Canaria 365 llega a la World Travel Market de Londres

Esta iniciativa cuenta con los campeones del mundo Tadej Pogačar y Magdeleine Vallieres como embajadores

Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:02

El consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo, acompañado por Nicolás Villalobos, Bárbara Svehlakova y Daniel González, participaron estos días en la World Travel Market (WTM) de Londres, una de las ferias de turismo más importantes del mundo, con más de 5.000 destinos representados y miles de oportunidades de negocio y networking.

La delegación grancanaria acudió al encuentro para presentar la iniciativa Gran Canaria 365, un ambicioso proyecto que busca consolidar a la isla como destino ciclista de referencia internacional durante todo el año. Además, el equipo de DG Eventos, Turismo de Gran Canaria y Tri Bike & Run han mantenido contactos con turoperadores, medios especializados y profesionales del sector con el objetivo de reforzar la promoción de la isla como destino deportivo y sostenible.

Gran Canaria 365 cuenta con embajadores de lujo: Tadej Pogačar y Magdeleine Vallieres, vigentes campeones del mundo quienes, junto con una veintena de ciclistas, realizarán sesiones de entrenamiento por la isla del 24 al 30 de noviembre. Además, ambos ciclistas participarán en la TotalEnergies Gran Fondo Pico de las Nieves que se celebrará el 30 de noviembre.

Carlos Álamo, explicó que «hemos querido traer a la World Travel Market un evento novedoso, que creemos se ajusta al perfil actual del cliente británico, tan interesado en la actualidad por la oferta deportiva como la de sol y playa».

Una iniciativa de largo recorrido

Del 24 al 30 de noviembre más de una veintena de ciclistas del pelotón internacional —entre ellos Jasper Philipsen, los italianos Giulio Ciccone, Antonio Tiberi y Lorenzo Rota, el checo Mathias Vacek, y las destacadas ciclistas Mavi García, Elisa Balsamo y Urška Žigart— realizarán entrenamientos en distintos puntos de la isla, culminando con la exigente subida al Pico de las Nieves. Paralelamente, se desarrollará un press trip con medios internacionales para reforzar la promoción de la isla como escenario privilegiado para el entrenamiento profesional y el turismo activo.

Gran Canaria 365 es una iniciativa creada por DG Eventos e impulsada por Turismo de Gran Canaria a través del programa Tri Bike & Run, con el objetivo de consolidar un modelo de desarrollo sostenible en torno al deporte, la naturaleza y el clima privilegiado de la isla.

Más información disponible en el sitio web oficial:www.grancanaria365.eu

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cruza con el semáforo en rojo y la atropellan en Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 Óscar Puente aprovecha el viaje a Gran Canaria para explicar el uso de dinero en efectivo: «300 euros como anticipo de caja»
  3. 3 La Aemet abre el grifo de las lluvias en Canarias y todos los modelos apuntan a lo mismo: el chorro polar se transforma
  4. 4 El «elevado» riesgo de apagón lleva al Gobierno a acelerar el atraque de una central flotante en el Puerto
  5. 5 Muere Patuco, el perro que arrojaron a un contenedor de Vecindario y fue salvado por los vecinos
  6. 6 Activada la alerta por contaminación marina en Gran Canaria tras detectarse un vertido frente a Telde
  7. 7 La UCO alerta de las irregularidades en el contrato de los test que Torres negoció
  8. 8 Una víctima acusa a su abuelo de agredirla sexualmente desde los cinco a los 11 años
  9. 9 El accidente entre un coche y una moto provoca retenciones en la GC-1 en la tarde de este jueves
  10. 10 Un vecino de Mogán se enfrenta a 33 años de cárcel por presuntos abusos sexuales a su hijo y siete sobrinos

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Gran Canaria 365 llega a la World Travel Market de Londres

Gran Canaria 365 llega a la World Travel Market de Londres