Gran Canaria 365 llega a la World Travel Market de Londres Esta iniciativa cuenta con los campeones del mundo Tadej Pogačar y Magdeleine Vallieres como embajadores

El consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo, acompañado por Nicolás Villalobos, Bárbara Svehlakova y Daniel González, participaron estos días en la World Travel Market (WTM) de Londres, una de las ferias de turismo más importantes del mundo, con más de 5.000 destinos representados y miles de oportunidades de negocio y networking.

La delegación grancanaria acudió al encuentro para presentar la iniciativa Gran Canaria 365, un ambicioso proyecto que busca consolidar a la isla como destino ciclista de referencia internacional durante todo el año. Además, el equipo de DG Eventos, Turismo de Gran Canaria y Tri Bike & Run han mantenido contactos con turoperadores, medios especializados y profesionales del sector con el objetivo de reforzar la promoción de la isla como destino deportivo y sostenible.

Gran Canaria 365 cuenta con embajadores de lujo: Tadej Pogačar y Magdeleine Vallieres, vigentes campeones del mundo quienes, junto con una veintena de ciclistas, realizarán sesiones de entrenamiento por la isla del 24 al 30 de noviembre. Además, ambos ciclistas participarán en la TotalEnergies Gran Fondo Pico de las Nieves que se celebrará el 30 de noviembre.

Carlos Álamo, explicó que «hemos querido traer a la World Travel Market un evento novedoso, que creemos se ajusta al perfil actual del cliente británico, tan interesado en la actualidad por la oferta deportiva como la de sol y playa».

Una iniciativa de largo recorrido

Del 24 al 30 de noviembre más de una veintena de ciclistas del pelotón internacional —entre ellos Jasper Philipsen, los italianos Giulio Ciccone, Antonio Tiberi y Lorenzo Rota, el checo Mathias Vacek, y las destacadas ciclistas Mavi García, Elisa Balsamo y Urška Žigart— realizarán entrenamientos en distintos puntos de la isla, culminando con la exigente subida al Pico de las Nieves. Paralelamente, se desarrollará un press trip con medios internacionales para reforzar la promoción de la isla como escenario privilegiado para el entrenamiento profesional y el turismo activo.

Gran Canaria 365 es una iniciativa creada por DG Eventos e impulsada por Turismo de Gran Canaria a través del programa Tri Bike & Run, con el objetivo de consolidar un modelo de desarrollo sostenible en torno al deporte, la naturaleza y el clima privilegiado de la isla.

Más información disponible en el sitio web oficial:www.grancanaria365.eu