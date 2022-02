Yayo Cáceres: «'El Quijote' y Shakespeare son tan populares como el chamamé»

Ron Lalá arranca con la gira del montaje 'Villa y Marte'

Yayo Cáceres compagina su vertiente musical con la escénica, donde dirige las compañías Ay Teatro y Ron Lalá. La segunda es una habitual de la programación del Teatro Cuyás de la capital grancanaria.

Este sábado y domingo estrenan su nuevo montaje, titulado 'Villa y Marte', en el Teatro Calderón de Valladolid. Supondrá el punto de partida de una gira que ya tiene fijada paradas en el Palacio de Festivales de Santander, el Ciclo de Teatro Joven de Burgos, el Gran Teatro de Cáceres y entre el 14 abril el 1 mayo en la Sala Roja de los Teatros del Canal, en Madrid. «Seguro que iremos por el Cuyás», avanza sobre este sainete cómico que comienza, según su sinopsis, «cuando una nave espacial viaja a Marte para colonizar el planeta rojo. Pero el capitán y su androide Trasto descubrirán que el planeta ya está habitado cuando llegan a la ciudad de Martid, donde los vecinos mutantes celebran una verbena popular castiza ante los alienígenas terrestres».

Yayo Cáceres dice que Ron Lalá atraviesa por «un buen momento», gracias a la forma en la que España afrontó la pandemia de la covid-19. «Me parece ejemplar lo que ha pasado en este país. Tras el Festival de Almagro, hemos seguido de gira con las distintas restricciones de aforo. Ha sido ejemplar no solo por mantener los teatros abiertos, sino por ver a la gente acudiendo. Recuerdo que fue muy emocionante ver en Almagro a la gente, con sus mascarillas y respetando todos los criterios sanitarios, cuando aún no sabíamos ni de qué iba esto de la pandemia», dice este polifacético artista, que destaca que «la cultura es una inversión de Estado y no un gasto de dinero público».