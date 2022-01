El pintor Cristino de Vera (Santa Cruz de Tenerife, diciembre de 1931) se ha pasado toda la vida temiendo que la muerte lo llamara demasiado pronto. Sentía pánico de pensar que la parca apareciera a buscarle por sorpresa. Y ahora, recién cumplidos los 90 años, sigue con el mismo miedo, aunque se diga, quizá para encontrar consuelo, que «soy un viejo al que queda poca vida» o que está dando el último paseo hasta la puerta de entrada en un sueño profundo. No se resigna -«ya solo me queda esperar el final. Eso me preocupa mucho. Que este mundo sea un mero accidente»- y, por si acaso, se agarra a la fe: «Siempre me ha preocupado la espiritualidad. He creído un poco en Dios y sigo creyendo, aunque tengo mis dudas».

Muy limitado físicamente -además de algunos achaques de salud como artrosis o anemia, perdió el ojo izquierdo y el derecho apenas conserva un 60% de visión-, hace tiempo que dejó de pintar, dibujar y escribir, las actividades que lo han tenido ocupado desde que tenía unos 15 años y que le sirvieron para alcanzar un lugar privilegiado entre los principales artistas de este país. Premio Nacional de Artes Plásticas en 1998 y Premio Canarias de Bellas Artes e Interpretación en 2005 acepta de buen grado que le llegó el momento de la retirada: «Todo el mundo se retira, por qué no iba a hacerlo yo. Ya tengo todo mi trabajo hecho, para bien o para mal».

Al no poder leer, que ha sido una de sus grandes pasiones y que ha hecho de él una persona de profunda cultura, ahora se contenta con escuchar y ver algunos vídeos que su inseparable compañera, Aurora Ciriza, le busca en YouTube. Grabaciones que tienen que ver con espiritualidad, corrientes de pensamiento religioso, filosofía, metafísica, meditación...en fin, contenidos que puedan ayudarle a encontrar una respuesta a aquello que no lo tiene. ¿Existe el más allá? ¿Hay algo después de la vida?

Aunque asegure que con 90 años el ánimo es otro, no ha renunciado al placer de la conversación, a las ganas de hablar, de contar, de reflexionar en voz alta. Tan pronto cita a Michel Foucault o Pierre Teilhard de Chardin, como proclama su fascinación por El Greco y Fray Angélico, reconoce su pasión por Bach y Händel, rememora sus viajes a la India o habla de los principios del sintoísmo, el taoísmo o el budismo, doctrinas a las que se ha aproximado y en las que aún hoy sigue ahondando.

-Ha pasado mucho tiempo buscando respuestas que calmaran una inquietud que, en su caso, parece innata.

-Así es, pero no he llegado a entender el mundo, su perfecto diseño, su organización, su poder, ni tampoco la naturaleza, las noches oscuras, el mar... pero sí he aprendido mucho del silencio. A veces pienso que el silencio es el idioma divino, de lo que más se aprende.

-¿Cree Cristino de Vera en la existencia de Dios?

-Tengo mis dudas, pero sé que hay algo poderoso. He creído un poco en Dios y sigo creyendo. Lo que sí es cierto es que siempre me ha preocupado la espiritualidad y por eso me he acercado a religiones como el budismo, el taoísmo o el sintoísmo. De una forma modesta, he sido un buscador, aunque sé que es imposible, que no tenemos capacidad para comprender la organización de todo el universo, ya fuera por la vía de la física, la química o la filosofía. Dios está por encima de todo. Nosotros no poseemos la capacidad para crear un universo infinito. Me gustaría acabar creyendo...cuando me vaya.

-Se ha pasado casi toda la vida temiendo a la muerte.

-Y no se me ha ido. Pensé que se marcharía cuando llegara la vejez, pero no ha sido así. Es verdad que a veces no la temo. Y me acuerdo de las palabras de Kant, cuando decía que el sueño profundo y la muerte son hermanos gemelos. Entonces, ¿qué más da seguir durmiendo?

-Y si echa la vista atrás, a los 90 años, una edad a la que no esperaba llegar, ¿qué ve?

-Pues he comprendido que la vida es terrible y que yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer. He pasado muy buenos momentos, pero también horrorosos, como cuando veía morir en la posguerra a muchos compañeros de colegio. Ahora me doy cuenta de que soy un viejecito, que he sido pacifista, animalista. Es verdad que he tenido afición a los toros, pero en el fondo me daban un poco de pena. Es un espectáculo que tiene algo de ritual, de fiesta sagrada que me atraía.

-¿Nostalgia de la pintura?

-Echo de menos pintar, pero que queda el consuelo de no haber soltado los pinceles ni los lápices desde que tenía 15 años hasta que cumplí los 88-89. Para enfrentarte al lienzo o al papel tienes que tener memoria, energía, y a esta edad ya careces de ellas. Al final comparaba los últimos trabajos con la producción anterior. Y decidí romperlos. No podía estropear una obra que poseía equilibrio, unidad, dignidad.

-¿Resignado?

-Claro, ¿cómo voy a estar? Al mismo tiempo me consuela pensar que todos tenemos una semilla en el interior y si la desarrollas, es que has cumplido con tu cometido. Yo creo que lo he hecho. No he parado en la búsqueda de lo espiritual dentro de mí. Y no te creas, sigo teniendo ilusiones. Porque las ilusiones cambian con el tiempo, pero no se pierden. Como no pinto ni escribo, me dedico más al estudio de la religión, sigo siendo un buscador de algo divino.

-Los dos últimos años han sido muy duros por culpa de la pandemia.

-No salir no me ha importado. En este tiempo he llamado a mi casa La Abadía. Sé más del silencio, de la austeridad, del aire... La ciudad ya no me dice nada. Llegué a Madrid con 19 años.

-Y luego también hemos tenido el volcán de La Palma.

-He sentido mucha tristeza. Por razones humanas y sentimentales. La primera vez que salí de Tenerife lo hice a La Palma, en barco, con temporal. Me llevó mi padre, que era representante de laboratorios farmacéuticos. Me la estuvo enseñando. Y en la Caldera de Taburiente me dijo: «Esto es un vergel, es la isla más bonita».

-En la conversación al final siempre aparece la figura paterna.

-Lógico. Mi padre era una grandísima persona. Me enseñó a ser bueno, a no competir, a no desear lo de los demás, a huir de la violencia. Aprendí de su paciencia, de su bondad. Era un estoico completo. También un enamorado de la medicina. Eran 15 hermanos y su padre tenía una panadería, por lo que no podía darles carrera.