Viaje existencial al sueño americano con los hermanos Lee y Austin

«Este año estaré en un proyecto que se va a rodar en Canarias»

Tristán Ulloa tiene previsto regresar este año al archipiélago canario de nuevo por trabajo una vez concluidas las funciones del Cuyás, previstas para los días 11 y 12 de marzo, siempre a las 19.30 horas. «Me ha llegado un proyecto para rodar en Canarias, pero no puedo dar más datos porque no es oficial. Lo he sabido hace unos días. Tenía muchas ganas de rodar ahí, porque es una gozada viajar a las islas», apunta el actor.

Últimamente, Tristán Ulloa ha formado parte de distintos proyectos que se han rodado en el extranjero, que ha compatibilizado con series y filmes nacionales. «Una cosa no excluye la otra. Hablo inglés y francés y siempre, en mayor o menor medida, he rodado fuera. Es cierto que últimamente he proliferado más fuera de España, pero es algo que no me planteo mucho. Sí que es un aliciente ir fuera a trabajar, algo que he hecho bastante también en Latinoamérica», confiesa el intérprete.

El 'boom' de rodajes con el desarrollo de las plataformas no ha mejorado la situación laboral general de los actores. «Se han rebajado muchas cosas. Los sueldos, también. Me cuesta hablar de bonanza cuando el 90% de los actores está en paro. Llevo más de 25 años viviendo solo de esto y me considero un privilegiado, pero la mayoría no puede hacerlo y les cuesta enlazar unos proyectos con otros. Sí es verdad que con las plataformas hay muchos proyectos, pero también es cierto que muchos son de consumo rápido y los costes y los salarios se han rebajado muchísimo. Antes, con dos o tres proyectos al año podías tirar, ahora tienes que conseguir más para sobrevivir», confiesa quien reconoce que si Julio Medem lo vuelve a llamar, sea o no para la segunda parte de 'Lucía y el sexo' cuyo guion leyó hace años, no dudaría en aceptar. «El guion de esa segunda parte de 'Lucía y el sexo' estaba muy bien, pero se quedó ahí, en el camino. Es una lástima que un tipo como él no pueda levantar esa película, pero es algo que le ha sucedido a muchos directores. Julio es un gran amigo y un gran director», defiende.