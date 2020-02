Un docente marroquí, premio Amadou Ndoye de la ULL

El ganador de la cuarta edición en la categoría estudiantil fue Noche oscura, de Juliana Mbengono Ela Avomo, de Guinea Ecuatorial, mientras que en la correspondiente a profesorado recayó en Voz del vacío, de Abdellah Aatar, profesor de español en la Escuela Superior de Tecnología El Aaiún, de la Universidad Ibn Zohr.

Este último se trata de un relato franco que dibuja a la perfección cómo la mentalidad retrógrada de ciertas tribus y las tradiciones arraigadas del sur de Marruecos coartan la independencia, sueños y proyecto de vida de las mujeres. Se centra en Kaltum, huérfana de madre que fue violada cuando era una niña y que vive con su padre en un barrio que antiguamente era un complejo residencial de españoles en Marruecos.

Aatar aprendió español al ser una asignatura todavía obligatorita cuando cursó Bachillerato y pronto experimentó una pasión confesa por la lengua de Cervantes, hasta el punto de llegar a ser doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Málaga y, ahora, enseñar español. «Soy de origen amazigh y hablo la lengua amazigh. Hasta el Bachillerato no hablaba español. Fue a partir de esa etapa cuando empecé a estudiarlo, junto con el árabe dialectal, y me encantó».

Voz del vacío es su entrada por la puerta grande en el mundo literario. «Este premio me ha hecho una ilusión enorme, no me lo esperaba» comenta este nuevo autor que piensa venir a Tenerife a recoger su premio, durante la próxima edición de Campus África este mes de julio.