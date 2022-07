Tras Marc Anthony... llega Residente

Si el norteamericano de origen puertorriqueño Marc Anthony disparó hasta el infinito la temperatura salsera del Granca Live Fest en la primera jornada, este sábado otro cantante y compositor de San Juan de Puerto Rico, Residente, se perfila como el principal atractivo musical en el Estadio de Gran Canaria.

El caribeño René Pérez Joglar, Residente, fue vocalista y fundador de Calle 13 hasta 2015 y es una de las grandes estrellas actuales del rap y la música urbana. Puso las plataformas musicales patas arriba con el 'Volumen 49' junto al productor Bizarrap y con cada tema, como el reciente 'This is Not America', este ganador de cinco Grammys se convierte en un fenómeno global.

El rapero Residente será una de las atracciones de este sábado. / c7

Antes de que Residente pise el escenario, a partir de las 21.30 horas, el público ya habrá entrado en calor desde las 15.30 horas con la actuación de Uña y carne. Mel Ömana (16.45 horas), Rayden (18.15) y el colombiano Camilo, otra estrella que no entiende de fronteras, habrán convertido el Granca Live Fest en una gran fiesta musical.

Pepe Bernabé, en plena actuación. / arcadio suárez

El telón lo bajarán el colchonero Dani Martín (23.00 horas) y la banda que mejor revive el icónico universo musical de Freddie Mercury con God Save The Queen.

Marc Anthony arrasa

Se perfilaba como el punto culminante de la jornada del viernes y Marc Anthony cumplió de sobra con las expectativas. Cierto es que el norteamericano aterrizó sobre el escenario cuando el público ya estaba entregado gracias a la gran tarde musical que le precedió, pero el cantante hizo las delicias con un repaso exultante a sus grandes éxitos que, debido al formato festivalero, se quedó algo corto para sus entregados fans.

Efecto Pasillo hizo las delicias del público este viernes. / arcadio suárez

La banda tinerfeña de rock Ni un pelo de tono fue la encargada de abrir el festival a primera hora de la tarde. Cuando el pop urbano de Pepe Bernabé cogió el relevo la asistencia de público y la diversión ya estaban consolidada sobre el césped.

El público, que superó los 15.000 este viernes, se lo pasó en grande. / arcadio suárez

Los grancanarios de Efecto Pasillo dispararon la adrenalina y la fiesta como preludio a Nil Moliner y al fenómeno musical urbano y madrileño de C. Tangana.