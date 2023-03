La vuelta de Resines y Rellán, suspense y Jerry Lee Lewis

El último jueves de marzo les brinda la oportunidad de adentrarse en las aristas de dos hombres que se enfrentan a la vejez, la enfermedad y la muerte gracias al estreno de la nueva temporada de 'Sentimos las molestias'. Los amantes del deporte disfrutarán con la doble entrega de 'Informe Plus+', mientras que los seguidores de la intriga y el suspense podrán ver un doble capítulo de 'La caza. Guadiana'. Y como guinda. un documental sobre la figura de un genio de la música: Jerry Lee Lewis.

El bailarín.

La cinta narra la huida de la Unión Soviética de uno de los grandes del ballet.

La película nos lleva hasta la Rusia del año 1961, en plena Guerra Fría. Rudolf Nureyev, el bailarín de ballet más grande de todos los tiempos, viaja por primera vez fuera de la Unión Soviética como miembro de la prestigiosa Kirov Ballet Company. Aunque el KGB sigue de cerca sus pasos y a pesar del gran peligro que conllevaba entonces la deserción, Nureyev huirá tomando una decisión que podría cambiar el curso de su vida para siempre. ■ En COSMO, a las 21.05 horas.

Las gemelas atómikas

María José y María Pilar, Majo y Mapi, son dos hermanas mellizas que revolucionaron el mundo del pádel con un estilo hiperagresivo que les convirtió en la pareja número uno del mundo durante cuatro años. Un dominio que les valió el sobrenombre de las gemelas atómikas. En 2021 Mapi tuvo que abandonar un torneo por culpa de unas molestias que derivaron en falta de sensibilidad en las piernas. Fue ella misma la que, a través de Twitter, comunicó su diagnóstico: esclerosis múltiple recurrente remitente, una enfermedad a la que popularmente se le conoce como la de las mil caras por su imprevisibilidad y falta de tratamiento. Mapi sigue jugando al más alto nivel superando los brotes que van apareciendo, pero consciente de que una carrera de éxito puede acabarse en cualquier momento. ■ #Vamos por M+, 21.00 horas.

Sentimos las molestias

En la segunda temporada, Rafa (Miguel Rellán) ha entrado en una depresión porque el cáncer de próstata le ha cambiado la vida, tiene problemas de impotencia y se ve como el viejo que nunca quiso aceptar. En este contexto, le pide a Müller (Antonio Resines) que cumpla su parte del trato: que le ayude a morir como acordaron. Müller se niega, pero es incapaz de convencerlo y Rafa lo sigue intentando hasta que colma su paciencia. Müller decide que Rafa lo tendrá que acompañar a todo lo que tenga que hacer para vigilarlo. Pero Müller tiene sus propios problemas. Siente amenazado su puesto en la orquesta por Lombardo (Peter Vives), ve cómo Gloria (Fiorella Faltoyano) rehace su vida y teme que su relación secreta con Irene (María Miguel) pueda costarle su amistad con Rafa. ■Disponible bajo demanda en Movistar+

La caza. Guadiana

Doble capítulo para esta noche. Diego le confesará a su novia Rocío que ha seguido viendo a Alicia. Ella le propone mantener las apariencias y la coartada mientras dure la investigación. Por otra parte, la forense ha averiguado que la sangre que había en la casa de Alicia no era de ella sino de Moisés. Sara, pese a no estar ya en la Guardia Civil, se inmiscuye en la investigación yendo siempre un paso por delante. En su relación con Víctor, Sara prefiere mantener las distancias. Sabe que él no quiere seguir en la UCO: los casos en los que ha trabajado han acabado quemándole. Por eso pidió el traslado a Monteperdido. ■ La 1, 21.05 horas.

Inestable

Netflix estrena una nueva serie de 8 capítulos protagonizad por Rob Lowe y su hijo, John Owen Lowe. Ellis Dragon es un empresario de biotecnología que despierta admiración, es excéntrico y narcisista, y trabaja para hacer del mundo un lugar mejor. Además, está en caída libre emocional. Su hijo, Jackson Dragon, es todo lo contrario. Jackson debe salvar a Ellis y a su empresa, poner arreglo a su fría relación y lograr algo que parece imposible: escapar de la sombra de su legendario padre. ¿Lo conseguirá? Netflix, desde hoy

'Jerry Lee Lewis. Música del diablo'

Este documental en es primer trabajo en solitario de Ethan Coen, que nos presenta al eléctrico Jerry Lee Lewis sin edulcorar, todas sus luces y sus sombras quedan al descubierto en este documental que nos muestra a este pionero del rock en profundidad. A través de imágenes de archivo, entre las que se incluyen algunas de sus entrevistas e imágenes de sus mejores actuaciones, asistimos a la vida y obra del indomable artista: veremos a Jerry Lee Lewis demostrándonos su increíble talento mientras aporrea el piano como nadie podía imaginar y escucharemos sus declaraciones más polémicas. 'Jerry Lee Lewis. Música del diablo' repasa las ocho décadas de la vida de un artista salvaje, sus siete matrimonios y todos sus excesos. ■ Movistar Estrenos, 21.00 horas.