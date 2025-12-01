Televisión Canaria firma su mejor noviembre desde 2021 y lidera el crecimiento entre las cadenas generalistas La autonómica alcanza un 6,7% de cuota de pantalla, su mejor dato de 2025, y supera los 1,2 millones de espectadores mensuales

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 1 de diciembre 2025, 15:28 Compartir

Televisión Canaria ha cerrado noviembre de 2025 con un resultado histórico en términos de audiencia. La cadena autonómica ha alcanzado un 6,7% de cuota de pantalla y una media de 15.000 espectadores, consolidando su mejor mes de los últimos cuatro años. En total, más de 1.203.000 canarios —un 55% de la población del archipiélago— sintonizaron la cadena en algún momento, y 316.000 lo hicieron cada día.

Este 6,7% supone el mejor dato de noviembre desde 2021, cuando la audiencia se disparó hasta el 8,6% y 26.000 espectadores durante la erupción volcánica de La Palma.

La autonómica se mantiene como la cuarta cadena generalista más vista en Canarias, pero destaca como la que más crece en cuota de pantalla durante este mes. Además, se sitúa entre las tres cadenas generalistas que logran sumar espectadores, con un incremento medio de 1.000 televidentes.

Los Servicios Informativos de Televisión Canaria confirman también su liderazgo en noviembre, con un 9,6% de cuota de pantalla y una media de 25.000 espectadores. En total, 901.000 personas —el 41,2% de la población— siguieron en algún momento los informativos de la cadena. Las ediciones del Telenoticias cerraron el mes con un 10,8% de share y 42.000 espectadores, lo que supone un crecimiento de 0,7 puntos y 3.000 seguidores respecto a octubre. Hasta 795.000 canarios vieron alguna de sus ediciones.

La actualidad marcó la jornada más vista del mes, especialmente el 12 de noviembre, cuando la cobertura de la borrasca Claudia situó al Telenoticias 2, El Tiempo TN2 y el Telenoticias 1 como las emisiones más seguidas. Entre los programas consolidados, destacan 'En otra clave', 'Noveleros' y las retransmisiones futbolísticas, además del propio 'TN2', que logró colarse en el top 10 de contenidos más vistos.

El entorno digital de RTVC también vivió un mes de récord. La web RTVC.es superó los 446.000 visitantes únicos, un 22% más, y registró 784.000 sesiones, con un crecimiento superior al 30%. Los contenidos más consumidos estuvieron vinculados a la borrasca Claudia: el directo de Televisión Canaria, el minuto a minuto del temporal, vídeos, fotografías y la página del tiempo, seguidos por la información sobre el Carnaval de Canarias 2026.

En redes sociales, RTVC alcanzó 31 millones de impresiones, que junto a los casi 21 millones registrados en YouTube suman un total de 52 millones de impactos. Los distintos canales de YouTube acumularon 3,6 millones de visualizaciones, destacando el canal de Informativos, que superó el millón. La estrategia digital permitió sumar más de 21.000 nuevos seguidores en el conjunto de plataformas.