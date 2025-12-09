Rtvc celebra la Navidad en Canarias: humor, música y tradición Con esta atmósfera festiva como hilo conductor, la programación combina música, humor, divulgación y tradición, reuniendo a Canarias en torno a los contenidos más representativos de estas fiestas

El equipo de RTVC para la programación de estas navidades.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 9 de diciembre 2025, 11:14 | Actualizado 11:44h. Comenta Compartir

Canarias contará esta Navidad con una programación especial en Televisión Canaria y La Radio Canaria que refleja la diversidad, la tradición y el talento isleño. A lo largo del mes de diciembre, y durante los primeros días de 2026, RTVC ofrecerá conciertos, especiales y retransmisiones de los principales eventos que marcan estas fechas en las ocho islas.

Durante el especial de 'Una Hora Menos' emitido este lunes desde Arrecife, se presentó la programación navideña de RTVC 2025 junto al villancico corporativo de este año, «RTVC, El calor de la Navidad», una pieza que refuerza el espíritu de unidad y convivencia que define a la radiotelevisión pública de Canarias.

Con esta atmósfera festiva como hilo conductor, la programación combina música, humor, divulgación y tradición, reuniendo a Canarias en torno a los contenidos más representativos de estas fiestas.

Concierto de Los Sabandeños 19 de diciembre, a las 22:30 horas Los Sabandeños protagonizan el especial Concierto de Navidad, grabado en Adeje el 13 de diciembre. El grupo más emblemático de la música popular canaria regresa con un espectáculo lleno de tradición y emoción, ideal para disfrutar en familia y dar la bienvenida a estas fechas con la voz y el alma de Canarias.

Especial Lotería de Navidad 22 de diciembre, a las 7.30 horas Televisión Canaria vivirá el Sorteo de Navidad con un especial de 'Buenos Días Canarias', presentado por Pilar Rumeu e Isaac Tacoronte, con la voz en off de Alexis Hernández, y conexiones en directo con todas las islas y con Madrid. La Radio Canaria iniciará su programación a las 06:30 horas con Estíbaliz Pérez, Eugenio González y Mercedes Martín, continuando después con enlaces en directo para seguir los premios y el ambiente festivo.

Especial 'Cógeme si puedes' 22 al 26 de diciembre 'Cógeme si puedes' ofrecerá una serie de especiales con Dani Calero y la participación de rostros vinculados a RTVC como Miriam Hernández, Ray Castellano, Víctor Brito, Catha González y Yaiza Díaz, en una edición marcada por el humor y el espíritu navideño.

Una Nochebuena marcada por la música y el talento isleño 24 de diciembre, a las 17:30 horas El especial Enciende la Navidad, presentado por Mariam Monagas y Alexis Hernández desde Los Realejos, con las actuaciones de Tigaray en su 40º aniversario. A las 20:50 horas llegará el especial Nochebuena de Noche de Taifas, con las voces de Isabel González, Iván Quintana, Mateo Felipe, Almudena Hernández, Germán López, Serafín Zubiri, Nia, Blas Cantó, J. Kabello y Bomba de Fuerteventura. A continuación, a las 23:00 horas, se emitirá el especial navideño de Noveleros.

Día de Navidad con el humor de Kike Pérez y la música de Nia 25 de diciembre, a las 20:50 horas Kike Pérez protagoniza el especial 'Entradas ProhiVidas', grabado en el Auditorio Alfredo Kraus, seguido a las 22:30 horas del especial musical 'Nia canta Navidad'. La cantante invita al público a recorrer las canciones más populares de estas fechas, reinterpretadas con la fuerza y la frescura de los ritmos latinos en los que se consolida como una de las grandes voces del panorama actual. Villancicos y clásicos universales se transforman aquí en versiones llenas de energía, color y sentimiento, donde tradición y modernidad se funden en un espectáculo ideal para compartir en familia. Con carisma, talento vocal y un cuidado trabajo estético, Nia reivindica una nueva generación de artistas canarios con proyección internacional, orgullosos de sus raíces y comprometidos con la diversidad cultural y musical. Su repertorio combina villancicos, clásicos navideños y temas propios adaptados a la salsa, entre ellos Noche de paz, Todo lo que quiero eres tú, Jingle Bell Rock o Blanca Navidad.

Los Gofiones ofrecen su tradicional Concierto de Navidad 26 de diciembre, a las 22:30 horas Los Gofiones ofrecen su tradicional Concierto de Navidad desde la plaza de Santa Ana, en una edición que vuelve a reunir emoción, identidad y un repertorio que repasa tanto clásicos como nuevas propuestas, reafirmando el compromiso del grupo con el público canario tras celebrar recientemente su 57º aniversario.

Especial 'En otra clave' 28 de diciembre, a las 21:30 horas 'En Otra Clave' presenta su especial navideño desde el Teatro Cuyás, dedicado a Matías Alonso. Se cumplen 25 años de su debut sobre los escenarios, un cuarto de siglo que lo ha consolidado como una de las figuras más queridas y respetadas del humor y la escena canaria. En su cincuentenario, el actor celebra medio siglo de vida entregado al arte de hacer reír, con un recorrido marcado por la autenticidad y una conexión única con el público. Desde hace quince años forma parte del elenco de 'En Otra Clave', uno de los espacios más emblemáticos de la televisión canaria, donde ha afianzado su popularidad.

Año nuevo 'Sobre el mismo mar' 31 de diciembre los Servicios Informativos de Televisión Canaria echarán la vista atrás para ofrecer un recorrido por las noticias más relevantes del año. A las 19:30 horas se emitirá el 'Especial Resumen del Año', dirigido por Carolina Pérez, que analiza los acontecimientos que han marcado la actualidad durante los últimos doce meses. A continuación, a las 20:55 horas, llegará la Gala de Nochevieja 'Sobre el mismo mar', emitida desde Lanzarote, una propuesta que mezcla música, humor y emoción, retratando a un Archipiélago diverso que sigue unido sobre el mismo mar. Gala especial de Nochevieja que nos ofrecerá durante toda la noche una gran variedad de actuaciones en las que los artistas canarios llevan la voz cantante, ofreciendo música y humor. Por los dos escenarios ubicados en el Charco de San Ginés y los Jameos del Agua, pasarán figuras de la talla de Los Sabandeños, Cristina Ramos, Los Campesiones, Olga Cerpa, Pancho Corujo, José Manuel Ramos, Pedro Guerra, Kike Pérez, Domingo El Colorado, Petit Lorena, Sara Socas, Darío López, Jep Meléndez, Ptazeta, Aarón Gómez, Mel Ömana, Germán López, Pancho Corujo, y muchos más.

Campanadas 2026 desde La Frontera 31 de diciembre La noche continuará con una de las grandes citas de estas fiestas: las Campanadas 2026 desde La Frontera, en El Hierro, retransmitidas desde el Terrero de Lucha Ramón Méndez, uno de los espacios patrimoniales más simbólicos de la isla. Eloísa González, Elvis Sanfiel y Mayer Trujillo serán los encargados de guiar este encuentro que rinde homenaje a la lucha canaria, a la identidad bimbache y a la capacidad de las islas para mantenerse unidas ante un mundo en constante transformación. Allí donde el meridiano cero marcó los límites del mundo conocido, RTVC marcará también el tránsito entre un año que se va y otro que llega, con un brindis nacido desde el corazón del océano.

Empezando 2026 con humor y canariedad 1 de enero, a las 20:50 horas Omayra Cazorla estrenará el especial de Año Nuevo 'En mi casa mando yo', una propuesta que combina humor, vivencias y un retrato cercano de nuestra identidad compartida. Omayra conduce el programa con sus monólogos y su cruda perspectiva femenina, generando episodios que trascienden lo cotidiano. Acompañada por diferentes invitados, compartirá conversaciones hilarantes y sketchs, con una dinámica muy participativa que incluye intervenciones del público en el teatro y encuentros improvisados en la calle. Su visión personalísima del mundo, su cuestionamiento de estereotipos y su capacidad para tratar temas tabú convierten este especial en una noche televisiva irreverente, divertida y profundamente canaria.

Especial 'Antonia y compañía' 2 de enero, a las 22:30 horas Especial 'Antonia y compañía', conducido por la humorista y actriz Antonia San Juan, polifacética artista canaria de amplia y reconocida carrera profesional. En esta gala, que combina entrevista, actuación y conversación, la artista canaria comparte escenario con diversas invitadas del mundo del espectáculo, creando una velada marcada por el humor, la emoción y su reconocida personalidad escénica.

Especiales en la programación por Reyes 5 y 6 de enero RTVC ofrecerá los especiales 'El tiempo vuela', con parejas formadas por abuelos y nietos que celebran la memoria, el juego y los vínculos intergeneracionales. El 5 de enero, a las 21:30 horas, se emitirá el especial homenaje 'Braulio, sobran las palabras'. Una gran noche dedicada a la figura del cantante Braulio, artista canario de amplia y reconocida carrera profesional, quien es objeto de un emotivo homenaje televisivo en un formato que contendrá entrevista, actuaciones musicales y reportajes. El 6 de enero, a las 21:30 horas, cerrará la programación el especial de 'Gente Maravillosa' titulado Los Reyes de la Música. Eloísa González presenta una edición dedicada a rendir homenaje a la música más nuestra, celebrando el talento y la identidad sonora del Archipiélago. La música canaria ha dado un salto decisivo en los últimos años, situándose en primer plano y alcanzando una proyección nacional e internacional sin precedentes. Hoy, algunos de los artistas más escuchados del país —como Quevedo o Valeria Castro, por citar solo dos ejemplos— provienen de Canarias, reflejo de una generación que ha sabido llevar la esencia de las islas a nuevos públicos sin perder sus raíces. Este especial reconoce ese camino y reivindica la diversidad musical que hace de Canarias un territorio único. Además de estos contenidos, igualmente formarán parte de la programación las retransmisiones de las San Silvestres de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria, así como las Cabalgatas de Reyes en S/C de Tenerife y Las Palmas de GC.

Temas

Navidad

RTVC