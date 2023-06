Narcotráfico y mujeres, los misterios de Laura y nuevas tácticas de guerra

Movistar Plus+ y La Caña Brothers son los responsables de 'Narcas', una producción original de tres capítulos sobre el papel de la mujer en el mundo del narcotráfico es España. Por otro lado, TCM sigue con su homenaje a Gregory Peck emitiendo 'El proceso Paradise'.

COSMO estrena en la sobremesa doble capítulo de la serie 'The Mysteries of Laura'; HBO Max pone a disposición de sus abonados la tercera temporada de 'The Gemstone' y Canal de Historia les enseñas más tàcticas de guerra.

1 21.00 horas. Película TCM El proceso Paradise

La policía detiene a la señora Paradine como sospechosa del asesinato por envenenamiento de su marido ciego, el coronel Paradine. De su defensa se responsabiliza una pareja de letrados, Sir Simon Flaquer y el joven y brillante abogado, Anthony Keane, que goza de una feliz vida profesional y conyugal, junto a su esposa Gay. Durante la preparación del proceso, Keane se enamora de la señora Paradine, que le persuade de su inocencia.

Gay lo advierte y le confiesa su preocupación a su amiga Judy, esposa de Simon, pero opta por no decirle nada a Anthony. El magistrado que se responsabiliza del caso es el juez Lord Thomas Horfield, con el que Keane mantiene importantes desavenencias. En este contexto, el abogado debe luchar por la absolución de la señora Paradine, al tiempo que resuelve su dilema sentimental.

2 16.07 horas COSMO 'The misteryes of Laura'

Laura Diamond es una audaz detective de Nueva York que presta atención a todos los detalles y se deja llevar por sus corazonadas e instinto. Sin embargo, su vida personal es un auténtico desastre. Sus dos hijos pequeños no dejan de meterse en líos y su matrimonio está en crisis: Laura quiere separarse tras descubrir que su todavía marido, Jake, le ha sido infiel.

Por suerte, Laura cuenta con ayuda. Su compañero Billy es un policía con un buen corazón y su ayudante de investigación, Max, es muy inteligente y está lleno de recursos.

Mientras tanto, la rival de Laura, Meredith, es una detective que trabaja siguiendo estrictamente las normas y que no entiende cómo Laura consigue atrapar a los criminales y ganarse los elogios de la comisaría.

3 21.30 horas. Programa #0 de Movistar Narcas

Cuando pensamos en el narcotráfico, tanto en su estructura criminal como en las personas que trabajan para acabar con ello, visualizamos generalmente a hombres. Sin embargo hoy, y desde hace tiempo, la droga es también cosa de mujeres.

Tradicionalmente, mas allá de la mítica Reina del Sur, el papel que la mujer ha ocupado en las organizaciones criminales de la droga es un papel menor, casi siempre como mula, engañada; casi siempre víctima, al servicio de los hombres…

Enfrente, una joven agente con coleta recién salida de la academia. O una funcionaria con su oposición recién aprobada y ganas de hacer justicia. O como máximo una inspectora que rompe moldes entre zancadillas de compañeros inseguros o antiguos que, todavía dominados por el machismo, se sienten amenazados.

Siempre hombres, siempre mujeres a su servicio. En otros tiempos probablemente fue así pero la realidad actual cuestiona muchos de estos estereotipos.

4 Desde las 08.00. Película Netflix Cuiden a Maya

En 2016, cuando tenía diez años, Maya Kowalski ingresó en el hospital Johns Hopkins All Children's debido a una enfermedad rara. Ni ella ni su familia se imaginaban la odisea que los esperaba. Mientras intentaban comprender su enfermedad, los miembros del equipo médico empezaron a poner en duda los lazos que unían a los Kowalski.

De repente, el Estado asumió la guardia custodia de Maya, pese a que sus padres estaban desesperados por llevarse a su hija de vuelta a casa. La historia de los Kowalski, contada por ellos mismos, cambiará para siempre tu percepción de la atención pediátrica.

5 21.00 horas. Serie documental Canal Historia Tácticas de guerra

Ascendido a comandante en jefe de la Armada, Dönitz tiene ahora el poder de llenar el Atlántico con aún más submarinos. En 1943, la batalla alcanza un punto crítico para los aliados cuando dos convoyes que viajan en tándem son atacados por manadas de lobos monstruosas.

Al empezar a disminuir las existencias, la presión aumenta para que Roberts y las Wrens demuestren la eficacia de sus tácticas. Más tarde, el convoy ONS 5 atrae la atención de Dönitz y se compone el escenario para la batalla que cambiará las tornas de la guerra del Atlántico.

6 Disponible. Serie HBO Max Los Gemstone

Esta serie cuenta la historia de una familia televangelista de fama mundial con una larga tradición de desviación, codicia y obras de caridad.

Cuando los malcriados hijos de los Gemstone consiguen por fin su deseo de hacerse con el control de la Iglesia, descubren que el liderazgo es más difícil de lo que imaginaban y que su extravagante estilo de vida tiene un alto precio.

7 20.30 horas. Documental #0 de Movistar ¿Quiénes fueron los etruscos?

Hubo una cultura que prosperó en la península itálica en la antigüedad: los etruscos. Este documental de ARTE arranca con el descubrimiento en el 2019 de una sepultura excepcional en Córcega. La persona que fue enterrada en ella hace 2.500 años no era ni griega ni romana, sino etrusca. Esta tumba aristocrática aporta información valiosa y confirma la importancia de esta antigua civilización.

Los etruscos fueron protagonistas del mundo mediterráneo durante ocho largos siglos, entre el IX y el I a. C. Esta civilización ha dejado increíbles necrópolis, restos de santuarios e incluso ciudades enteras. Hoy conocemos su gusto por las artes gracias a sus suntuosos frescos, su artesanía y sus objetos preciosos. Las obras maestras del arte etrusco se encuentran repartidas por toda Europa. Un pueblo religioso a la par que hedonista, volcado hacia los placeres. Sin embargo, sigue rodeado de misterio.