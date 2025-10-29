Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Parlamento de Canarias, en directo: rechazan la subida de tasas aeroportuarias
Imagen de David Broncano con el abanico de Guaguas Municipales. RTVE

El motivo por el que David Broncano utilizó un abanico de Guaguas Municipales en La Revuelta

El presentador posó con un abanico promocional de la empresa pública de transporte con el lema «Fleje calor»

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:39

Comenta

Un abanico de Guaguas Municipales en uno de los programas más vistos del 'prime time' de la televisión española. En realidad, decenas de ellos. David Broncano, presentador de La Revuelta, utilizó un abanico con el lema «Fleje calor» en la emisión del 14 de octubre, lo que permitió de la empresa pública de transporte aparecer en una de las franjas con más audiencia.

Ese abanico no apareció de la nada. Lo llevó el director financiero de Guaguas, Ángel Placeres, que viajó a Madrid por asuntos profesionales y luego acudió a la grabación del programa.

Placeres llevó 60 abanicos que repartió entre el público y consiguió caer en gracia, pues fue seleccionado para seguir el programa desde la bañera, un lugar peculiar situado en primera fila del teatro reservado a un espectador por programa. «Nos ha relagado muchísimos abanicos y nos encanta», dijo Sergio Bezos, animador y uno de los colaboradores del programa.

Además de darle el abanico, Placeres pudo hablar con Broncano. «Vengo de una empresa de transporte público de Las Palmas, Guaguas Municipales», dijo Placeres. «Como pensaba que aquí en el teatro iba a hacer calor, hablé con mi compi de marketing a ver si me daba un par de abanicos de Guaguas. Y tenemos el abanico de »Fleje calor«, que quiere decir »mucho calor«, dijo antes de que Broncano se abanicara con el que le había dado.

«Reinvindico el transporte público, que es el que nos lleva al trabajo, a estudiar, al hospital, a clase...», dijo antes de recibir una ovación. El programa se emitió el 14 de octubre, después del España-Bulgaria de fútbol.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Borrón copero de la UD Las Palmas (3-1)
  2. 2 Red de pederastas en Gran Canaria: prostitución, zoofilia, violaciones, coprofilia, drogas y sado con menores vulnerables
  3. 3 Ingresa en prisión la ciudadana que molestaba a los vecinos en Agüimes
  4. 4 Muere un hombre ahogado en la playa de La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria
  5. 5 Una cadena de borrascas llega a España en cuestión de horas y la Aemet advierte del impacto en Canarias
  6. 6 La capital grancanaria se rinde a los bocatas de La Pata Gourmet by Kiko
  7. 7 El propietario de la vivienda asaltada en Guía: «Sentí un escalofrío, como si la muerte estuviera cerca»
  8. 8 Un hombre muere tras una caída accidental y golpearse en el suelo en el Lomo Los Frailes
  9. 9 Josep Martínez, exportero de la UD Las Palmas, atropella mortalmente a un anciano en Italia
  10. 10 «¿La clave de nuestro éxito? Tener los precios más bajos de Canarias y esto es un hecho, no un eslogan»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El motivo por el que David Broncano utilizó un abanico de Guaguas Municipales en La Revuelta

El motivo por el que David Broncano utilizó un abanico de Guaguas Municipales en La Revuelta