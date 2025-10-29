El motivo por el que David Broncano utilizó un abanico de Guaguas Municipales en La Revuelta El presentador posó con un abanico promocional de la empresa pública de transporte con el lema «Fleje calor»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:39 Comenta Compartir

Un abanico de Guaguas Municipales en uno de los programas más vistos del 'prime time' de la televisión española. En realidad, decenas de ellos. David Broncano, presentador de La Revuelta, utilizó un abanico con el lema «Fleje calor» en la emisión del 14 de octubre, lo que permitió de la empresa pública de transporte aparecer en una de las franjas con más audiencia.

Ese abanico no apareció de la nada. Lo llevó el director financiero de Guaguas, Ángel Placeres, que viajó a Madrid por asuntos profesionales y luego acudió a la grabación del programa.

Placeres llevó 60 abanicos que repartió entre el público y consiguió caer en gracia, pues fue seleccionado para seguir el programa desde la bañera, un lugar peculiar situado en primera fila del teatro reservado a un espectador por programa. «Nos ha relagado muchísimos abanicos y nos encanta», dijo Sergio Bezos, animador y uno de los colaboradores del programa.

Además de darle el abanico, Placeres pudo hablar con Broncano. «Vengo de una empresa de transporte público de Las Palmas, Guaguas Municipales», dijo Placeres. «Como pensaba que aquí en el teatro iba a hacer calor, hablé con mi compi de marketing a ver si me daba un par de abanicos de Guaguas. Y tenemos el abanico de »Fleje calor«, que quiere decir »mucho calor«, dijo antes de que Broncano se abanicara con el que le había dado.

«Reinvindico el transporte público, que es el que nos lleva al trabajo, a estudiar, al hospital, a clase...», dijo antes de recibir una ovación. El programa se emitió el 14 de octubre, después del España-Bulgaria de fútbol.